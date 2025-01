Gekneusde ribben blijven Mathieu van der Poel parten spelen: "Vrezen voor duel met Van Aert in Dendermonde"

vr 3 januari 2025 15:13

Hoe gaat het met de gekneusde ribben van Mathieu van der Poel? Die vraag krijgt Christoph Roodhooft nu meer dan eens. De ploegleider deelt een update over de wereldkampioen, die mogelijk nog langer in de lappenmand ligt. "Mathieu heeft echt veel last", zegt Roodhooft.

Het paaltje in Loenhout zal al meermaals vervloekt zijn. Door zijn val staat Mathieu van der Poel al een week aan de kant met gekneusde ribben. "Die spelen hem nog steeds parten", vertelt ploegleider Christoph Roodhooft in Koksijde, waar de wereldkampioen normaal zou starten. "Het is toch een streep door de rekening. Zeker voor crossen zoals hier in Koksijde, op een parcours dat hij erg graag doet. Dat hij er dan niet bij is, is jammer." Crossen kan Van der Poel niet, vanochtend is hij wel gespot op zijn wegfiets. "Op de weg duurtrainingen afwerken lukt wel", knikt Roodhooft. "Maar het moet op een rustige manier, op een regelmatige ondergrond."

Zolang hij niet echt ziek is en gewoon kan trainen, zie ik het WK niet in het gedrang komen. Christoph Roodhooft