Mathieu van der Poel schrapt ook Koksijde: "Erg jammer, maar deze cross komt nog te vroeg"

De veldritwinter van Mathieu van der Poel verloopt niet zoals gepland. Van der Poel zal vrijdag namelijk niet deelnemen aan de X²O-manche in Koksijde. De wereldkampioen ondervindt nog altijd te veel last van een blessure aan zijn ribben. Ook de cross van zondag in Dendermonde, waar ook Wout van Aert rijdt, is nog onzeker.