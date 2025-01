Laurens Sweeck maakt favorietenrol waar in onthoofde Duinencross, Tibor Del Grosso is de verrassing van de dag

Zonder Mathieu van der Poel, Thibau Nys en Michael Vanthourenhout heeft Laurens Sweeck zijn motor nog eens helemaal laten brullen in het zand van Koksijde. Sweeck vocht een verbeten duel uit met Tibor Del Grosso, maar de verrassende Nederlander moest in de voorlaatste ronde passen. Toon Aerts eindigde 3e, X²O-leider Eli Iserbyt beperkte de schade als 6e.

Hij charmeerde volop, maar de jojo moest in de voorlaatste ronde het hoofd buigen. Voor "Sandman" Sweeck wachtte nog een verdiende ereronde in de duinen.

Vandeputte was uitgeschakeld na een val waarbij ook Eli Iserbyt licht gehinderd werd. De leider in het klassement zou geen hoofdrol vertolken en eindigde 6e.

Hun afwezigheid gaf de andere raspaardjes een uitgelezen kans om volop te schitteren in Koksijde, maar voor Niels Vandeputte viel alles al na de eerste bocht in puin.

Sweeck is in zijn nopjes: "Ik kan het hier eindelijk afmaken"

"Ik ben heel tevreden dat ik hier eindelijk op de erelijst sta", glunderde de winnaar. "Meestal bots ik hier op Mathieu of Wout, maar nu kan ik het eindelijk afmaken."

"In de eerste helft van de cross waren we aan elkaar gewaagd. We konden elkaar aflossen en in de tweede helft probeerde ik mijn ding te doen."

"Ik zette hem onder druk, maar ik was er niet helemaal gerust in. Ik was vooral blij dat ik voor de laatste ronde de kloof had gemaakt."

Sweeck boekte zijn 5e zege van het seizoen. "Waarom het nu zo goed gaat? Het exacte recept ken ik niet, anders was ik vorig seizoen beter geweest. Maar ik ben goed van start gegaan en dat doet veel."