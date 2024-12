Prikkelde Van den Bergh zijn tegenstander iets te veel in interview? "Hij gaf me het vuur dat ik nodig had"

Een ijzersterke Callan Rydz kegelde Dimitri Van den Bergh zondagavond zonder pardon uit het WK darts. De Brit gaf achteraf toe dat hij motivatie geput had uit een interview van Dancing Dimi. "Het gaf me het vuur in mijn buik dat ik nodig had", stelde "The Riot" op zijn persconferentie.

Weinigen die verwacht hadden dat Callan Rydz zo sterk voor de dag zou komen in de derde ronde van het WK darts. De Brit was al het hele jaar op de dool, maar speelde tegen Dimitri Van den Bergh een beresterke partij.

Achteraf deelde de Brit koeltjes mee dat hij een goeie reden had om zo gemotiveerd te zijn. Van den Bergh had na zijn winst in de vorige ronde namelijk kort vooruitgeblikt richting het duel met "The Riot".

"Het was een van mijn beste vrienden die het mij zei", vertelde Rydz na de 4-0-winst tegen Van den Bergh. "Hij vroeg me of ik Dimitri's interview had gezien en zei me dat hij me instabiel had genoemd."

De rare blik van Rydz sprak boekdelen: hij was niet opgezet met die commentaar. "Hij is niet verkeerd, maar het gaf me wel het vuur in mijn buik dat ik nodig had."

"Ik wist ook wat hij zou doen. Ik wil niet zeggen dat hij het spel vertraagde, maar hij bracht zichzelf tot rust. Ik wist dat dat kwam en was er helemaal klaar voor."

"Of ik nu een kandidaat ben voor de eindwinst? Absoluut niet", besloot de Brit. "Ik heb nog niets gewonnen in vergelijking met de spelers die er nog inzitten."