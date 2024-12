Tennistalent Alexander Blockx wil nieuwe stap zetten in 2025: "Geleerd dat ik superfit moet zijn"

Alexander Blockx liet in 2024 zien dat hij een toekomst op de ATP-Tour mag ambiëren. Eén les wil hij alvast meenemen naar 2025. "De meeste spelers zijn echte atleten en het fysieke aspect is belangrijker geworden."

In de schaduw van Zizou Bergs timmert ook Alexander Blockx aan de weg naar de tennistop. De 19-jarige Belg won eind 2024 zijn eerste toernooi op de Challenger Tour en steeg maar liefst 150 plaatsen op de ATP-ranglijst.

In Australië wil Blockx een nieuwe stap zetten. "Mijn goede resultaten aan het einde van het seizoen gaven me veel energie en motivatie", vertelt hij.

Blockx wil in 2025 tonen dat hij stappen vooruit heeft gezet. "De belangrijkste les die ik heb geleerd in 2024 was dat ik goed voor mijn lichaam moet zorgen en dat ik superfit moet zijn."

"De meeste spelers zijn echte atleten en het fysieke aspect is belangrijker geworden. Je moet je goed voorbereiden op wedstrijden en je moet goed herstellen."

"Het soort tennis dat ik wil spelen, belast het lichaam enorm. Ik wil agressief en snel blijven tennissen en zo dicht mogelijk bij mijn achterlijn blijven. Ik heb ook een paar aanpassingen gedaan aan mijn opslag en ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren."