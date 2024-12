Ruben en Paul zien hoe Wout van Aert "ongelofelijke boost krijgt": "Dat gemiste podium zal hem worst wezen"

vr 27 december 2024 17:59

Loenhout moest en zou de knorrende kerstmagen vullen met het eerste crossonderonsje tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ruben Van Gucht en Paul Herygers bleven niet op hun honger zitten na de eerste gang. "Het zou niet mogen verbazen als we toch nog eens een echt duel krijgen."

Ruben Van Gucht: "Loenhout stond in het teken van de terugkeer van Wout van Aert. Het is er eentje door de grote poort geworden. Was zijn rentree voor jou beter dan verwacht?" Paul Herygers: "In mijn ogen wel. Ik had gedacht dat hij er zich wel tussen zou gooien, ergens voor de 5e plek. Maar als je bijna 2e wordt ... Zonder die val sprint hij mee, hé." "In mijn ogen is het boven alle verwachtingen gezien zijn ambities. Hij heeft zelf geen interesse in het BK of het WK." "Hij zal wel dichter proberen te schuiven en in een zware cross zoals Gullegem of Dendermonde zal hij proberen te winnen." Ruben: "Stel: je bent mentor, ploegleider of vader van Van Aert. Zou je hem dan toch niet aanraden om een kampioenschap te rijden?" Paul: "Hij is anders geprogrammeerd. Op een bepaald moment moet je als vader ook zwijgen. Zijn droom ligt op de weg. We spreken over de Ronde en Roubaix." "Als het over een paar jaar nog fout is, dan zou ik als vader zeggen: doe toch nog maar eens mee aan het WK. Je weet nooit. Ga dan maar voor die 4e titel."

We wisten weinig over waar Van Aert stond. Als je dit ziet: hij was met Nys en Sweeck op pad en dat zijn winnaars, hé. Er is niets aan de hand. Alles ziet er rooskleurig uit. Paul Herygers

Ruben: "Van Aert droomt van de allergrootste wegkoersen. Dat kan dan niet met het WK op je programma? Iemand anders (Mathieu van der Poel) doet dat wel." Paul: "Een normale mens kan dat niet, zij kunnen dat wel. Maar ik kan Wout begrijpen dat hij het niet doet." "Hij heeft werk genoeg gehad en het heeft veel moeite gekost om dit niveau weer te halen na een nieuwe revalidatie. Hij hoeft niet te veel hooi op zijn vork te nemen. Ik gun hem deze kans om nog eens alles op alles te zetten." Ruben: "Van Aert zit dus op schema?" Paul: "Hij heeft zelfs een voorsprong. Zijn stem klinkt als een klok. Dit is Van Aert op zijn best." "We wisten weinig over waar hij stond. Als je dit ziet: hij was met Nys en Sweeck op pad en dat zijn winnaars, hé. Er is niets aan de hand. Alles ziet er rooskleurig uit." Ruben: "Hij trekt met een ongelofelijke boost naar huis." Paul: "Dat gemiste podium zal hem worst wezen. Hij zal er niet kapot van zijn. Hij zat in de buurt en dat is het voornaamste. Opdracht volbracht."

