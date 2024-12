"Hij hing volledig over het parcours": Van Aert verliest podiumplek door botsing met onvoorzichtige fan, maar is "tevreden"

"Even zwaar als altijd", blikte Wout van Aert terug op zijn eerste veldrit van het seizoen. "Maar wel geweldig."

De publiekslieveling kende een geweldige start in Loenhout en reed al snel richting koppositie.

"Ik wou goed weg zijn, maar het duurde lang voor ik in mijn pedaal zat. Ik dacht: dat begint hier al slecht. Maar links was er plots ruimte en zo dook ik onverwacht toch nog op kop het veld in."



De golf aan geluid rond het parcours was op dat moment oorverdovend.

"Ik heb het gevoeld", glunderde Van Aert. "Dat deed deugd. Ik voelde mij in die eerste ronde op zich wel goed. Maar toen Mathieu versnelde, merkte ik wel dat het technisch echt niet goed genoeg was bij mij. Ik probeerde nog één keer opnieuw aan te sluiten, maar dat was te hoog gegrepen. Gelukkig had ik een goeie compagnon met Thibau Nys. Zo kwamen we nog terug bij Sweeck."