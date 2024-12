Nieuwe klap voor AA Gent: spits Max Dean is rest van het seizoen out met kruisbandblessure

Het gebeurde donderdag al na 23 minuten in de wedstrijd tussen AA Gent en Union. Spits Max Dean verdraaide zonder tegenstander in de buurt zijn knie en ging schreeuwend van de pijn tegen de vlakte.

De Engelsman speelde zowaar nog door tot aan de rust, maar bleef dan binnen. Straf, want een dag later blijkt nu dat Dean de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd heeft. Het seizoen van de spits zit er zo op.

"Ik ben er kapot van", reageerde Dean op Instagram. "Mijn seizoen is voorbij. Nu ga ik aan het werk om terug te keren." De Engelsman was dit seizoen al goed voor 13 goals over alle competities heen en ging steeds voorop in de strijd.

Het uitvallen van Dean is een nieuwe klap voor AA Gent, dat dit seizoen maar geen lijn in de prestaties krijgt. Ook intern wijzen niet alle neuzen in dezelfde richting, werd gisteren duidelijk uit de reacties van coach Wouter Vrancken en enkele spelers.