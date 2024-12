Wouter Vrancken aanvaardt én betreurt interne kritiek: "Het zou goed zijn mochten ze het tegen elkaar zeggen"

vr 27 december 2024 08:35

De trainer van AA Gent had weinig redenen om te lachen na de nederlaag tegen Union.

Na enkele hoopgevende resultaten tegen STVV en Standard heeft AA Gent gisteren toch opnieuw een duidelijke nederlaag geleden. In eigen huis ging het met 1-3 onderuit tegen Union. Trainer Wouter Vrancken zag nog een goede eerste helft, maar ook een teleurstellende prestatie na rust: "Twee centrale verdedigers blijven overeind en tonen grinta, maar we hadden er zo 10 nodig."

"Proficiat aan "Poco" voor de winst", opende Wouter Vrancken zijn persconferentie. De zegebloemen gingen wel degelijk naar het Union van Sébastien Pocognoli. Niet naar KAA Gent, dat voor rust nog zo goed als de evenknie was. "Enkel de overtuiging ontbrak om in de laatste 20 meter iets te doen met de laatste bal. We hebben wel zo goed als niks weggegeven." Toch moest de thuisploeg achtervolgen, en na rust zakte de pudding in. "In de tweede helft slik je een vroege goal en gaan we dingen doen die niet gevraagd zijn", zag Vrancken. "Dan krijg je er geen lijn meer in." De 1-3 was vooral een doekje tegen het bloeden. "Onze goal brengt nog een beetje hoop. Je wil dan dat ze nog extra energie tonen, maar dat ontbrak. Dat is wel jammer na een goede prestatie tegen Standard en een zeer degelijke eerste helft."

Zonder veel weerwerk ging AA Gent onderuit.

Ups en downs

"Misschien waren sommige jongens al in vakantiemodus", aldus Jordan Torunarigha. "We verloren focus, het is onacceptabel", klonk het bij Andri Gudjohnsen. De spelers van AA Gent hielden geen blad voor de mond. Trainer Vrancken toont begrip voor die frustratie. "Als je zelf de wil toont en je ziet dat het bij andere jongens ontbreekt, dan is dat frustrerend. Ik kan dat begrijpen." Al zou de Gent-coach de kritiek liever binnen de groep houden. "Zulke dingen mogen gezegd worden, maar je moet het aan elkaar durven zeggen. In de groep is het één keer benoemd geweest." "Het zou goed zijn mochten ze het tegen elkaar zeggen. Ik heb zo ook meerdere discussies gehad toen ik speler was", herinnert Vrancken zich.

Het hoort bij een bepaalde generatie die sommige zaken wel in de micro zegt, maar niet face to face. Wouter Vrancken