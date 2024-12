Eindelijk die eerste uitzege: Union wint positieslag van flauw KAA Gent

Wat Union al máánden niet meer lukte, flikte het in het laatste competitieduel van 2024 plots met overschot. Op bezoek bij KAA Gent hebben de Brusselaars hun eerste uitzege van dit seizoen geboekt. David zette de bezoekers op voorsprong, na rust verzekerden Sykes en El Hadj de driepunter. Gent was véél te flauw en moet plaats 5 afstaan aan Union.

Pas in zijn 10e uitmatch van het seizoen kan Union winnen in de Jupiler Pro League. Het speelde al 7 keer gelijk en verloor 2 keer, maar nu neemt Union dus eens de 3 punten mee op de bus. Beter kan je de (korte) vakantie niet inzetten.

Al na nog geen 15 seconden had het raak kunnen zijn. Het schot van Franjo Ivanovic was echter te zwak. Het bleek wel het begin te zijn van een dominante vertoning van Union.

In de 1e helft viel dat wel nog mee. AA Gent had zelfs zomaar de 1-0 te kunnen maken. Eerst trapte Brown vanuit een vrije positie te zwak naar doel, enkele minuten later werd een Gentse goal afgekeurd.



Na slecht uitverdedigen van Sykes lobde Omri Gandelman de bal in doel. De ref greep wel meteen in, want bij het winnen van de bal was er handspel van Gandelman.

Aan de overkant telde de goal wél. Nog geen minuut na de afgekeurde 1-0 werd het 0-1 via Promise David. Oog in oog met Roef werkte hij hard af.