Openhartige Thibau Nys in lange babbel: "Iemand zijn die tot de verbeelding spreekt, dat streef ik elke dag na"

za 28 december 2024 12:57

Voor Thibau Nys (22) geldt één gouden vuistregel: wat je ziet, is wat je krijgt. In een uitgebreid eindejaarsgesprek met Sporza praat Nys zonder handrem over zijn wegambities voor 2025, over hoe "heftig" zijn dubbele loopbaan momenteel is en geeft hij aan wat hij op termijn wil bereiken. "Ik wil een legacy nalaten."

Rechtuit, onderbouwd en eerlijk. Maar ook met de nodige denkmomenten voor hij zijn antwoorden begint te formuleren. Thibau Nys is flamboyant op de fiets en stelt ook geenszins teleur tijdens het eindejaarsgesprek van zo'n uurtje met Sporza. Maar Nys denkt dus goed na over wat hij wil antwoorden. "Ik denk ook nu aan hoe bepaalde zinnen uit dit gesprek zullen worden gehaald met enkele sensatietitels", deelt hij zijn verzuchting. "Men zal altijd wel iets vinden om moeilijk over te doen." "Maar ik veeg er mijn voeten aan", toont Nys zich toch snel weer zichzelf. "Ik zeg gewoon wat ik denk." "Als andere mensen dat verkeerd opvatten, dan is het omdat ze niet de moeite gedaan hebben om het echt te begrijpen. Maar wat ik ook zeg, er zal altijd iets zijn."

Het is wellicht de tol van een 22-jarige wielerdiamant die al lang in de schijnwerpers staat. Thibau Nys is crosser, wegrenner én een persoonlijkheid. Die cocktail noemt Nys jr. zelf "heftig". "Er komt veel meer bij kijken dan de meeste mensen zich kunnen inbeelden. Weg en cross combineren is moeilijk op een leeftijd waarbij je zelf onder de indruk bent van je resultaten, maar waarbij je op andere momenten met je neus op de feiten wordt gedrukt." "Het is een rollercoaster. Ik verbaas iedereen tijdens het wegseizoen, maar ik rijd 2 crossen slecht na ziekte en bij manier van spreken breekt heel België je af. Daarna win ik 3 keer op een rij en dragen ze je weer op handen. Dat is een beetje typisch ons land." "Combineer dat ook met verhuisplannen, structuur houden en veel aanvragen. Dat is best veel. Het haalt me niet naar beneden, maar ik moet wel prioriteiten stellen."

Europees kampioen Thibau Nys.

Debuut in de Tour

Nys ontpopte zich afgelopen zomer tot een veelbelovende wegrenner met zeges in tal van rittenkoersen. "Ik heb bijna al mijn kansen benut. Ik ben me ervan bewust dat dat vrij zeldzaam is. De komende jaren zal het alleen maar moeilijker worden." Het volgende jaar, 2025, zal al veel veranderingen in petto hebben. "Ik zal voor het eerst de Waalse klassiekers (Amstel, Waalse Pijl en misschien Luik) rijden en ik rijd ook mijn eerste grote ronde. Welke? Dat weet ik nog niet. Er is nog niets zeker. Ik weet het oprecht niet." "Er zijn bij de 3 grote rondes voor- en nadelen. De Giro komt vroeg na het crossseizoen, de Tour is hectisch en de Vuelta komt kort bij de volgende veldritwinter." "De Tour zou me het beste uitkomen qua timing, maar het staat los van wat de ploeg wil of verwacht. Ik volg blindelings wat zij aanbevelen. Maar ik zeg zeker geen neen tegen de Tour als eerste grote ronde."

Eén ding weet hij wel al zeker: in de klimklassiekers zal Nys moeten opboksen tegen Tadej Pogacar. "En alles hangt daar af van hem. Hij kan de scenario's op zo'n manier schrijven dat er geen zekerheden meer zijn." "Op papier liggen die koersen me heel goed, maar wie zegt dat hij niet al solo gaat op de voorlaatste passage over de Muur van Hoei? Bij hem weet je nooit. Ik wil mezelf sowieso niets kunnen verwijten en wil er zo goed mogelijk in vorm zijn." Koersen tegen fenomenen als Pogacar en Van der Poel, je zou er moedeloos van kunnen worden. "Neen, ik ben blij dat ik in deze periode kan koersen tegen die mannen." "Zowel in de cross als op de weg halen we misschien het hoogste niveau ooit. Waarom zou het dan jammer zijn? Integendeel. Ik geniet ervan."

Thibau Nys viert ritwinst in de Ronde van Zwitserland.

10 crossen ruilen voor Europese titel

Op de weg is Nys bezig aan zijn leerschool, in het veld omschrijft hij deze fase van zijn carrière als "een proces". "Ik moet alles nog ontdekken. In Hulst had ik een dieptepunt, de volgende dag reed ik in Zonhoven een van mijn beste crossen." "Er zijn zaken waarbij ik voel dat ik iets laat liggen. Ik denk aan de juiste opbouw richting een cross. Ik ben er gevoelig aan. Te fris werkt niet bij mij, maar je moet natuurlijk fris genoeg zijn om over je limiet te kunnen gaan." "Je potentieel niet halen is een van de ergste gevoelens voor een sporter. Dat kan zo frustrerend zijn. En dan zoek je naar antwoorden op je vragen. Vandaar dat proces." "Globaal zal ik niet struikelen over die slechte resultaten in Hulst en Namen, want ik schrijf nog altijd een heel positief verhaal", aldus de Europese kampioen, voor wie die Europese titel een van zijn momenten van 2024 is. "Het draait om zaken binnenhalen. Op die dagen word je beoordeeld. Het is leuk, al had ik liever dit seizoen 10 of 11 crossen gewonnen dan dat ik het EK had gewonnen." Nys legt uit: "Ik wil niet de kampioenschapsrenner zijn die 3 crossen, het BK en het WK wint, maar voor de rest nergens te zien is. Dan win ik liever 10 crossen en word ik geen kampioen." "Ik hecht meer belang aan domineren, iets wat mijn papa zijn hele carrière heeft gedaan. Ik geef liever elke week spektakel dan dat ik 2 dikke crossen win en voor de rest anoniem rijd." "Dan hoef je niet elke week te winnen. Het gaat om meedoen, actie bieden en een vaste waarde zijn. Veel winnen en meestrijden, er staan. Ik veroordeel daarbij niemand. Het is gewoon hoe ik het bekijk."

Wildste droom

Op 22-jarige leeftijd neemt Nys heel veel hooi op zijn vork. "Of ik roofbouw op mijn lichaam pleeg? Neen, daar ben ik nog niet mee begonnen. Mijn lichaam groeit nu nog en wordt nog sterker." "Ik heb me nog niet in situaties gewrongen waarbij er sprake is van afbraak. Ik hoef me niet over de limiet te trekken. Alles verloopt heel natuurlijk." En in dat proces volgt Nys zijn eigen visie. "Ik heb een eigen mening. Ik zal niet zomaar iemand blindelings volgen in wat hij zegt over wat zal werken bij mij. Ik zal er zelf wel achterkomen. En als het niet zo is, dan zal ik de eerste zijn om toe te geven dat ik fout was." Het is ook de raad die deze Nys zou willen geven aan de piepjonge Nys die meer dan 15 jaar geleden in het gezelschap van zijn vader de show stal op de cross. "Bewandel je eigen pad. Dat doe ik nu ook. Laat je niet te veel leiden door wat anderen zeggen. Doe je eigen ding en droom groot."

Dromen, het schrikt Nys niet af. "Het moet zelfs. Mijn wildste droom? Als we hier over een jaar weer zitten en ik kan zeggen dat ik de Waalse Pijl en een rit in de Tour heb gewonnen." "Neen, ik zwans, maar het is wel een droom. Ik ben de laatste die zal zeggen dat ik die koersen zal winnen, maar ik ben wel de eerste om er met ambitie naartoe te werken." "Er is niets mis met zeggen dat je wil proberen te winnen en dat je er alles zal voor doen. Er is een groot verschil met zeggen dat je die koersen zál winnen. Maar mijn seizoen zal sowieso niet mislukt zijn als ik die niet win."

Een knuffel tussen vader en zoon Nys.

Tot de verbeelding spreken