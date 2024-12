KV Kortrijk wil met 17e (!) trainer in 9 jaar opnieuw degradatie vermijden: "Stabiliteit creëren met Yves"

di 24 december 2024 15:56

Het was even slikken voor aanvoerder Brecht Dejaegere toen hij hoorde dat er in de voorbije negen jaar maar liefst 17 trainerswissels waren bij KV Kortrijk. De aanvoerder blijft desondanks positief en hoopt op een nieuw begin met trainer Yves Vanderhaeghe: "We moeten opnieuw stabiliteit creëren."

Deze week staat er naar goede gewoonte weer kerstvoetbal op het programma. Trainer Yves Vanderhaeghe krijgt donderdag Charleroi op bezoek in de eerste van zes resterende thuismatchen voor KVK. De Kerels flirten al jaren met de degradatie en ook dit jaar is het niet anders. Maar dat willen aanvoerder Brecht Dejaegere en doelman Tom Vandenberghe niet zomaar laten gebeuren.

In het slechtste geval zijn het Relegation Play-offs, maar zelfs dan hebben we nog kans. Tom Vandenberghe (doelman KVK)

"Er zakken maar twee ploegen, en de derde speelt tegen een tweedeklasser om behoud. Dus zelfs al spelen we de Relegation Play-offs, hebben we nog een kans", zegt KVK-doelman Tom Vandenberghe. "We hebben nog alles om voor te spelen. Als we eens een reeksje neerzetten, kunnen we zelfs nog in PO2 terechtkomen."