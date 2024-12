Bekijk het wielerjaaroverzicht met de 3 mooiste zeges van Lotte Kopecky in 2024

di 24 december 2024 17:45

Lotte Kopecky beleefde ook in 2024 een fantastisch jaar. Met de regenboogtrui om haar schouders won ze in het voorjaar onder meer Strade Bianche en Parijs-Roubaix. En op het einde van het seizoen verlengde ze in Zürich in apocalyptische omstandigheden haar wereldtitel. Herbeleef hier deze triomfen en kijk naar het volledige wielerjaaroverzicht.

Strade Bianche: triomftocht in de straten van Siena

Lotte Kopecky schreef in 2024 voor de 2e keer de Strade Bianche op haar naam. De wereldkampioene deed de finale zelf openbarsten en nam met een oerknal in de steile steegjes naar Siena afscheid van Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini. Titelverdediger Demi Vollering maakte het podium compleet.

Parijs-Roubaix: machtige sprint op de piste uit verloren positie

De voorbije 3 edities was het telkens njet in Parijs-Roubaix, maar bij haar vierde deelname kon Lotte Kopecky eindelijk haar droomkoers winnen. De wereldkampioene trok het laken naar zich toe in een sprint op de piste van Roubaix. Vanuit een schijnbaar verloren positie reed ze de wielerhemel binnen.

WK in Zürich: gelost, teruggekeerd en gewonnen

Zou ze zelf nu al weten hoe ze het toen heeft geflikt? Lotte Kopecky zag in de slotronde van een loodzwaar WK wielrennen in Zürich af, maar kwam boven water en was een koele kikker in een bijzonder spannende finale. De sluwe Kopecky kon met de hulp van Justine Ghekiere haar wereldtitel verlengen.