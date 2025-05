De G3 laat een vacuüm in de Giro: dit zijn de kanshebbers op de roze trui in de Ronde van Italië

Geen Tadej Pogacar, geen Jonas Vingegaard en geen Remco Evenepoel. De 3 tenoren sparen hun buskruit op voor de Tour de France en ontbreken in de Giro, waar de overige klassementsmannen met andere woorden hun kans ruiken. Wie zijn de favorieten om op zondag 1 juni met de roze trui te pronken in Rome?

1) Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

Rangschik je de favorieten op basis van hun palmares, dan staat Primoz Roglic op eenzame hoogte. Met 4 eindzeges in de Vuelta en 1 Trofeo Senza Fine op zijn erelijst kent Roglic als geen ander het recept om een grote ronde naar zijn hand te zetten, zolang het maar niet de Franse zomerkeuken is. Met zijn 35 lentes is Vadertje Tijd niet meteen een bondgenoot, maar Roglic is natuurlijk op latere leeftijd aan zijn profcarrière begonnen. Was zijn vorige deelname aan de Giro (die hij in 2023 ook zou winnen) min of meer een verplicht nummertje door de interne Jumbo-concurrentie, dan is dit startbewijs een bewuste keuze van Red Bull-Bora-Hansgrohe geweest. Roglic zal deze zomer wel dubbelen, maar schiet zonder mirakel in de Tour duidelijk tekort tegen die andere aliens. Vandaar dus de trip door Italië. Met Dani Martinez en ex-winnaar Jai Hindley wordt hij de komende weken omringd met gedroomde handlangers. De Sloveense topfavoriet beperkte zich dit voorjaar tot koerskilometers in de Ronde van de Algarve (8e) en de Ronde van Catalonië (1e). Vooral in die laatste rittenkoers bewees Roglic dat hij - eens zijn benen geschoren zijn - nog niet versleten is.

2) Juan Ayuso (UAE)

Hij is 13 jaar jonger dan zijn Sloveense rivaal (Roglic wel te verstaan, niet Pogacar), maar Juan Ayuso heeft als 22-jarige al een sloot koersen gewonnen waar veel collega's jaloers op zijn. Dit jaar won hij Tirreno-Adriatico, maar verloor hij het rechtstreekse duel met Roglic in Catalonië. Ayuso kraakte op de slotdag en vertrekt dus in Albanië met een lichte mentale nederlaag in zijn koffer. De veelzijdige Spanjaard - een lust voor het oog en het oor (!) - werd al 3e en 4e in de Vuelta. Vorig jaar moest hij knechten in de Tour voor Pogacar, dit jaar is hij verlost van zijn ploegmaat en mag hij zijn kans gaan in Italië. Enig smetje: de ambitieuze winnaar van de Baby Giro U23 blinkt bij de senioren uit in het rondewerk van 1 week en moet nog fond kweken in het werk van de langere adem. Met Adam Yates beschikt hij bij UAE over een zeer ervaren compagnon de route. De ervaren Brit offerde zich in de Tirreno en Catalonië op voor Ayuso en staat - zo vermoeden we toch - een trapje lager in de hiërarchie. Al is Yates vanuit de schaduw meestal op zijn best.

3) Mikel Landa (Soudal-Quick Step)

Landismo is back! Als een kind zo blij was Mikel Landa toen hij zijn deelname aan de Giro kon aankondigen. De Spanjaard werd in 2015 en 2022 3e. Op zijn 35e flitst Landa niet meer zoals in zijn allerbeste dagen, maar de sierlijke klimmer blijft erg constant presteren. Dat bewees hij met zijn 7e stek in Tirreno-Adriatico en 4e plek in Catalonië. Landa sleutelde deze winter aan zijn tijdrit en debuteerde ook in de Strade Bianche met het oog op de grindrit in deze Giro. Voor hij in de Tour weer moet fungeren als meesterknecht, kan het kopstuk van Soudal - Quick Step helemaal aan zichzelf denken. In een van zijn laatste kansen als uithangbord?

4) Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)

Zijn getuigenis in een NOS-podcast oogstte ontzettend veel bewondering. Een openhartige Thymen Arensman vertelde tijdens een trainingsritje met jeugdheld Tom Dumoulin hoezeer hij vorig jaar in de knoop had gelegen met zichzelf. Als grote rondebelofte in Nederland wilde hij niets aan het toeval overlaten, maar Arensman ging ver over de grens. Hij hongerde zichzelf uit om nog beter te kunnen klimmen, maar tijdens het uitwringen botste de pater veelal tegen een muur. Toen ploegmakker Jhonatan Narvaez vorig jaar Tadej Pogacar klopte in de openingsrit van de Giro, zat Arensman in de ploegbus te huilen nadat hij zelf de eerste afspraak had gemist. Zijn eerste week in een grote ronde is tot dusver altijd zijn achilleshiel geweest. Arensman stapte na vorig seizoen even uit het te strakke keurslijf en herontdekte zichzelf tijdens een ouderwetse fietsvakantie met zijn schoonbroer. Dat hij herboren is, bewees hij met ritwinst in de Tour of the Alps na een monsterachtige solo. De vorige 2 edities werd hij als knecht van Geraint Thomas telkens 6e. Deze keer wordt Arensman vergezeld door voormalig winnaar Egan Bernal. Op papier delen ze het kopmanschap bij de Grande Partenza in Albanië. Een sleutelbeenbreuk stopte zijn vliegende start van 2025, maar de Nederlands-Colombiaanse entente kan bij een agressief Ineos Grenadiers vonken en vuur opleveren.

5) Richard Carapaz (EF-EasyPost)

Tutti pazzi per Pirazzi is al lang verleden tijd. Dan maar tutti pazzi per Carapaz(zi)? Richard Carapaz won de Giro in 2019, maar wacht nu al enkele jaren tevergeefs op een bisnummer. De olympische kampioen van Tokio voegt in zijn beste dagen extra peper en zout toe aan de dagschotel, maar is hij nog een klassementsman? In de jongste Vuelta werd hij 4e, nota bene nadat hij de hele Tour als bergkoning had liggen beuken en zichzelf beloond had met ritwinst op Superdévoluy. Dit jaar draaien de benen voorlopig minder soepel bij de Ecuadoraan, maar vlak "Richie" nooit uit. Bij EF Education-Easy Post koerst hij sowieso al in de juiste kleuren.

6) Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

Voor wie supporteren ze in de laars? Vorig jaar veroverde hij als nummer 5 de maglia bianca in de Giro. Antonio Tiberi laat bij Bahrain Victorious geregeld vlagen van zijn talent zien, maar de ranke Italiaan mist nog constante in zijn prestaties. In Tirreno-Adriatico werd hij 2e, in de Tour of the Alps kende hij een slechte generale repetitie door een opgave na maagklachten. Betaalt hij daar in de beginfase al een prijsje voor? Pello Bilbao is een valabel plan B en is normaal een abonnee voor de top 10, maar de ervaren Bask viel de jongste weken tegen. Het verwachtingspatroon is dus wat naar beneden gehaald.

7) Simon Yates (Visma-Lease a Bike)

Wie ook onder de verwachtingen is gebleven tot dusver, is Simon Yates. Visma-Lease a Bike trok de Brit aan als alternatief voor de fragiele Sepp Kuss, maar Yates heeft nog geen potten gebroken. Yates heeft nog een rekening openstaan met de Giro. In 2018 vond hij zijn Waterloo over de Finestre naar Sestrière, nota bene de ingrediënten die op de voorlaatste dag van deze editie worden opgediend. Zijn toenmalige beul Chris Froome hoeft hij uiteraard nu niet meer te vrezen. Met Wilco Kelderman en Wout van Aert als steunpilaren kan Yates beter proberen te doen dan zijn 3e plaats in 2021.

8) Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

2e worden na Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik, je kan met slechtere papieren naar de Giro trekken. Giulio Ciccone was op de afspraak in La Doyenne, enkele dagen nadat hij 4e was geworden in de Tour of the Alps. Daar won hij ook een etappe, maar presteerde hij zoals altijd ook wisselvallig. De grillige Italiaan van Lidl-Trek kan dynamiteren als geen ander, maar durft zichzelf al eens te overschatten. Ciccone miste de voorbije jaren door covid en een zitvlakblessure de Giro, maar de drievoudige ritwinnaar is tuk om eindelijk voor het eerst in de top 10 van een grote ronde te finishen. Gooit hij zijn bril weer meermaals weg, zijn handelsmerk bij een overwinning? Let wel: in de Tour of the Alps werd hij voor dat gebaar bestraft.

9) Derek Gee (Israel-Premier Tech)

Een top 10-plek, dat kan Derek Gee wel al afvinken. De vreemde vogel debuteerde vorig jaar in de Tour en werd er prompt 9e, enkele weken nadat hij in de Dauphiné al 3e was geworden. Laatbloeier Gee (27) tast nog altijd zijn limieten af. Bij zijn terugkeer naar Italië wil hij de vloek van zijn entree in 2023 uitwissen. Toen eindigde de onvermoeibare Canadees van Israel-Premier Tech liefst 4 keer op de 2e plaats. Ook dit jaar mag Gee niet vergeten worden. Wie 4e in de Tirreno wordt en 3e in de Tour of the Alps, verdient een extra laagje fluo.

10) Michael Storer (Tudor)

Niet Tom Pidcock of David Gaudu heeft zich in de top 10 gebokst, wel Michael Storer. Wat was de Australiër oersterk in de Tour of the Alps. Kan de kopman van Tudor dat kabinetstukje ook tot uiting brengen in de Giro? Op zijn 28e is de Australiër stilaan volwassen en is hij klaar voor de volgende stap. Van de renner die tijdens corona weggestuurd werd omdat hij de ploegbubbel had verlaten om een fles shampoo te kopen, is geen sprake meer. Storer, ook al ritwinnaar in Parijs-Nice, is in bloedvorm en klimt als nooit tevoren, maar heeft misschien te vroeg gepiekt. Al is zijn 10e plaats in de Giro van vorig jaar het beste bewijs dat hij geen eendagsvlieg is.