Lotte Kopecky blikt in openhartige post terug op "lastig" knieprobleem en voorjaar: "Ik had genoeg van alle verwachtingen"

In een uitgebreide post op sociale media heeft Lotte Kopecky teruggeblikt op haar voorjaar. De wereldkampioene schrijft over hoe "mentaal lastig" haar knieprobleem was sinds de voorbije winter, maar ook over de torenhoge verwachtingen die altijd bij haar deelnames komen kijken. "Ik had het gevoel dat ik gewoon niet goed genoeg meer was", zegt ze.

Nee, het voorjaar bracht niet helemaal wat Lotte Kopecky ervan verwacht had. De wereldkampioene won de Ronde van Vlaanderen, maar beet in een pak andere koersen haar tanden stuk op de concurrentie.

Geen ramp, want vaak won een van haar ploeggenotes. Maar de winnares in Kopecky had van meer gedroomd. Zélfs na een bijzonder lastige winter, waarin ze met een knieblessure sukkelde.

"Ik zou blij moeten zijn met dit voorjaar na de winter die ik gehad heb", zei ze nog na Luik-Bastenaken-Luik. Maar nu alles achter de rug ligt, keert Kopecky op sociale media nog eens terug op die uitspraak, haar blessure én haar voorjaar.

"Ik was niet op zoek naar excuses en recht door zee zijn is waar ik voor sta", opende ze. "Dus toen ik in het interview na Luik zei dat "ik blij zou moeten zijn na de winter die ik heb gehad", had ik twee keer na moeten denken voordat ik dat zei."

"Maar ik had echt genoeg van alle meningen, al die hoge verwachtingen. Ik had echt het gevoel dat ik gewoon niet meer goed genoeg was."

"Ja, we hebben media nodig. Maar het is soms moeilijk om te horen wat iedereen over je te zeggen heeft zonder dat ze echt weten wat er gebeurt in je leven."