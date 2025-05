Roglic met Hindley en Felipe Martinez naar de start van de Giro (in Albanië)

Primoz Roglic jaagt vanaf vrijdag een tweede eindzege in de Giro na. De ervaren Sloveen won de Italiaanse grote ronde al eens in 2023 en is met 4 eindzeges ook mederecordhouder in de Vuelta.



In Albanië, waar vrijdag de Ronde van Italië van start gaat, komt hij met twee schaduwkopmannen aan de start: Jai Hindley, die de Giro in 2022 op zijn palmares bijschreef, en Daniel Felipe Martinez de runner-up van vorig jaar

Zij worden bijgestaan door Jan Tratnik, Nico Denz en de Italianen Gianni Moscon, Giovanni Aleotti en Giulio Pellizzari.