Ewoud Vromant verovert tijdritzilver in Wereldbeker G-wielrennen in Oostende: "Tevreden, want niet 100% in vorm"

kalender vr 2 mei 2025 13:27

Wereldkampioen Ewoud Vromant heeft België een vierde medaille bezorgd op de wereldbeker G-wielrennen in Oostende. De 40-jarige Vromant moest in de tijdrit over 21,9 km de paralympische kampioen Alexandre Léauté voorlaten. Het brons was voor de Australiër Darren Hicks.

Gisteren zorgden handbikers Jonas Van de Steene en Marvin Odent voor respectievelijk goud en zilver tegen de klok, Tim Celen greep op zijn driewieler brons.



Voor Vromant was zilver weggelegd: hij zette 30'03"621 neer over zijn drie rondjes. Léauté was 37 seconden sneller. Hicks eindigde nog 10 seconden later.



"Ik hoopte op een podiumplaats, dus ben ik tevreden", reageerde Vromant. "Ik ben immers niet 100 procent in vorm en dan weet ik dat winnen niet mogelijk is."



“We zitten in een post-paralympisch jaar en ik deed in de winter veel alternatieve trainingen met de mountainbike. De laatste maand trainde ik specifiek op het tijdrijden, omdat ik hier vandaag toch voor die medaille wou proberen te gaan in mijn regenboogtrui en in het bijzijn van mijn supporters.”

WK in Ronse is grote doel