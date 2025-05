Kijk woensdag naar een mooie affiche in het handbal: de Red Wolves ontvangen vicewereldkampioen Kroatië

Heenmatch: dappere Belgen verliezen met 30-23

In november openden de Belgen de EK-voorronde in Kroatië. 20 minuten lang konden ze in het spoor blijven van de latere vicewereldkampioen, daarna sloeg de thuisploeg een kloof. Na 60 minuten gaf het scorebord 30-23 aan.