Matz Sels veroorzaakt penalty, Nottingham Forest morst weer met punten in Champions League-race

De eerste helft in de afsluiter van de 35e speeldag in de Premier League had weinig om het lijf, na de rust viel er meer te beleven in Selhurst Park.

Matz Sels hield Sarr al snel van het openingsdoelpunt, maar net voor het uur veroorzaakte de Rode Duivel een strafschop. Hij raakte/haakte Mitchell en moest zich opmaken voor een een tegen een.

Die kamp verloor Sels. Eze danste en trapte de penalty nipt voorbij de Belgische goalie: 1-0.