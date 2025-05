Geschiedenis op WK snooker: Chinese revelatie Zhao Xintong kroont zich tot 1e Aziatische wereldkampioen

Een historische avond voor het snooker. In een zenuwslopende avondsessie kroonde Zhao Xintong zich als eerste Aziaat ooit tot wereldkampioen snooker. De 28-jarige Chinees rekende in drie sessies af met veteraan Mark Williams - al had hij vanavond toch heel wat moeite met de Welshman - en vervolledigt daarmee zijn opmerkelijke comeback na een gokschorsing. Snooker heeft een nieuwe kampioen, en die komt met een verhaal.

Zhao was maandag minder impressionant dan op de eerste finaledag, maar drievoudig wereldkampioen Williams (2000, 2003, 2018) haalde over de beide dagen niet het niveau waarmee hij John Higgins en Judd Trump uitschakelde.

De 28-jarige Chinees begon maandag in het Crucible Theatre van Sheffield met een 11-6-voorsprong aan de derde sessie en sloot die bij 17-8 af. In de avondsessie had hij nog één frame nodig, maar die pakte hij na een ferme zenuwslag pas na de 5e poging.

Het is gebeurd: Zhao Xintong is de eerste Aziatische wereldkampioen snooker.

"Maar wat kan ik zeggen? Er is een nieuwe superster in het snooker, en hij staat daar", wees Williams zijn tegenstander Xintong aan.

Pas in de allerlaatste sessie leek zijn diesel op gang te komen met meteen vier winnende frames, maar de hoop kwam uiteindelijk toch te laat voor de Welshman, die zijn goede lijn na de break niet kon doortrekken en zo bleef steken op 12-18 in de finale.

Zhao was na Ding Junhui (2016) de tweede Aziatische finalist in de WK-geschiedenis, maar is dus de eerste ooit die met de kroon The Crucible verlaat.



'The Cyclone' neemt als amateur aan het WK deel. In het seizoen 2021-2022 won hij het UK Championship - in een finale tegen Luca Brecel - en het German Masters en klom hij naar de zesde plaats op de wereldranglijst op, maar in januari 2023 werd hem een schorsing van twintig maanden opgelegd voor zijn betrokkenheid in het Chinese gok- en matchfixingschandaal.



Zhao keerde in september terug in competitie en dwong via de Q Tour Europe een plaats op het wereldkampioenschap en een tourkaart voor de volgende twee seizoenen af. Om zich op de hoofdtabel van het WK te plaatsen moest hij vier kwalificatiewedstrijden overleven en dus zal hij 111 frames gewonnen hebben als hij de trofee de lucht insteekt.

Zhao begint zo als nummer elf van de wereld aan het nieuwe seizoen. Williams klimt van de zesde naar de derde stek op en heeft al één troostprijs op zak. De laatste blauwe bal die hij potte in zijn kwartfinale tegen Higgins, werd door de BBC-commentatoren tot 'Shot of the Championship' verkozen.