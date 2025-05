Dankzij gouden tip en heen-en-weergeroep met vriendin: winnaar Sporza Wielermanager had bijna perfecte ploeg

kalender do 1 mei 2025 15:57

Kris Cuenen uit Hoeselt is de winnaar van de Sporza Wielermanager bij de vrouwen.

Liefde is elkaar Wielermanagertips geven en samen naar de koers kijken. Die strategie leverde Kris Cuenen de eindzege op in de Sporza Wielermanager bij de vrouwen.

"Ik was nog nooit hoog geëindigd in een wielerpronostiek, laat staan dat ik er ooit al eens één had gewonnen." Kris Cuenen geniet al 4 dagen na van zijn prestigieuze zege in de Sporza Wielermanager bij de vrouwen. Met dank aan zijn vriendin, die zelf ook meedeed aan onze wielerpronostiek. "Toen we onze ploegen aan het samenstellen waren, hebben we elkaar een handje geholpen", bekent Cuenen. "Mijn vriendin tipte me Linda Zanetti als aantrekkelijk 2 miljoentje. Als wederdienst porde ik haar aan om Lara Gillespie te nemen, maar ze heeft niet geluisterd."

Mijn vriendin keek boven naar tv, ik beneden. Kris Cuenen (winnaar Sporza Wielermanager vrouwen)

Ten huize-Cuenen werden de klassiekers op een aparte manier gevolgd. "We keken allebei in een andere kamer naar tv. Ik zat beneden en mijn vrouw zat boven in haar haakatelier." "Tijdens belangrijke wedstrijdfases zaten we te roepen naar elkaar en voorspelden we wie er zou winnen. Een aparte beleving."

Met Linda Zanetti, Lorena Wiebes en Lara Gillespie had Cuenen het volledige Samyn-podium.

Transferstress

Cuenen knutselde de bijna perfecte ploeg in mekaar. Uit de top 10 van grootste puntenpakkers is enkel Roubaix-winnares Pauline Ferrand-Prévot nooit in zijn team verschenen. Ook strategisch pakte Cuenen het perfect aan met zijn transfers. "Ik wist dat Vollering er na de Trofeo Binda even tussenuit kneep om zich klaar te stomen voor de klimklassiekers. Daarom heb ik haar tijdelijk uit mijn ploeg getransfereerd voor Marianne Vos."

Ik koos voor haar omdat ze net als Ferrand-Prévot uit het mountainbiken komt. Kris Cuenen (winnaar Sporza Wielermanager vrouwen)