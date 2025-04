"Ik heb nog nooit zoveel stress gehad": winnaar van de Sporza Wielermanager dankt Thibau Nys voor het laatste zetje

kalender wo 30 april 2025 09:48

Een gouden duo van Lidl-Trek en een schouderblessure die de ideale voorbereiding is gebleken. Dries Van Hemelryk (36) vertoeft al enkele dagen in de zevende hemel na zijn eindzege in de Sporza Wielermanager. De voorjaarsdebutant (!) doet zijn winnende strategie uit de doeken.

Met 3.793 punten kon Dries Van Hemelryk na Luik-Bastenaken-Luik het beste rapport voorleggen. Hij scoorde 40 en 60 punten meer dan zijn podiumgezellen, maar claimde het hoogste schavotje pas zondag in Luik. "Ik was de voorbije weken mondjesmaat opgeschoven in het klassement. Top 20, top 10, maar na de Ronde van Limburg stond ik 19e en dacht ik dat het voorbij was." Tot zijn Ardennen-offensief goed uitpakte, al viel de climax dus pas afgelopen zondag. "Ik moest nog 17 punten goedmaken op de nummer 1 bij de start in Luik." "Dankzij de 5e plaats van Thibau Nys is me dat ook gelukt. Ik kon het eerst niet geloven, want in de finale hing hij toch vaak achteraan, maar zijn sprint maakte het verschil." "Ik volgde de koers zondag tijdens een familiefeestje voor de verjaardag van mijn neefje. Ik heb lange tijd op mijn smartphone gevolgd, maar het laatste halfuur heb ik toch kunnen kijken." "Ik denk niet dat ik al ooit zoveel stress heb gehad als toen. Neen, de eindzege heb ik toen niet gevierd. Ik was gewoon te verrast, denk ik."

De 5e plaats van Thibau Nys in Luik maakte mee het verschil.

Skjelmose

De transferstrategie van de uiteindelijke eindwinnaar is doorslaggevend geweest. "Tijdens de kasseikoersen heb ik Filippo Ganna ingebracht voor Arnaud De Lie. Over De Lie had ik lang getwijfeld, maar ik heb hem gelukkig net voor Sanremo vervangen door Ganna (die er 2e werd)." De andere wissels werden opgespaard voor de klimklassiekers. Sprinters Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Jonathan Milan en Tim Merlier werden bedankt voor bewezen diensten. "Remco Evenepoel als vervanger stond sowieso vast. Dan heb ik lang getwijfeld tussen Mattias Skjelmose en Thibau Nys. Ik wist niet wie van hen kopman zou zijn en daarom heb ik ze allebei gekozen." "Ik denk dat het duo van Lidl-Trek me de eindzege heeft opgeleverd, want in de top 10 van de eindstand had niemand hen allebei. Ben Healy, mijn laatste wissel, stond wel in zowat elke ploeg."

De transfer van Mattias Skjelmose was een schot in de roos.

3 maanden thuis

De laureaat van dit voorjaar geeft aan dat hij "niet te veel aan zijn ploeg gesleuteld heeft" voor de inschrijvingsdeadline. Dat Matej Mohoric nog plaats heeft gemaakt voor Tiesj Benoot, is wel een meevaller geweest, geeft hij toe. Maar vergis je niet: een renner wint geen koers zonder een goeie winter en voorbereiding, maar ook een wielermanager moet zijn huiswerk maken. "Eind januari ben ik geopereerd aan mijn schouder na een blessure die ik bij het volleyballen had opgelopen." "Ik moest 3 maanden thuis revalideren en had dus heel veel tijd om me met de koers bezig te houden. Ik heb heel veel podcasts beluisterd en heb heel veel wielerfora bezocht."

Ik had al deelgenomen aan de Giromanager en Tourmanager, maar ik deed voor het eerst mee tijdens de voorjaarsklassiekers. winnaar Dries Van Hemelryk