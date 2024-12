Arsenal moet Bukayo Saka missen in drukke eindejaarsperiode: "Dit wordt een test voor ons"

Bukayo Saka verliet het veld tegen Crystal Palace na 24 minuten, nadat hij even daarvoor naar zijn hamstring had gegrepen. Zijn vervanger was onze landgenoot Leandro Trossard.

Mikel Arteta had meteen na de wedstrijd al zijn vrees uitgesproken dat hij Saka, dit seizoen goed voor in 9 doelpunten en 13 assists, een poos kwijt zou zijn. Later doken videobeelden op van Saka toen hij Selhurst Park verliet op krukken.

Verwacht wordt dat Saka pas in februari weer inzetbaar zal zijn. "Het ziet er niet goed uit", verklaarde Arteta maandag op een persmoment. "Hij zal vele weken buiten strijd zijn."

Hoe Arsenal dat verlies moet opvangen weet Arteta op dit moment nog niet. "Dit wordt een echte test voor ons. We zullen verschillende zaken uittesten en samen met de spelers beslissen wat de beste oplossing is." Trossard kan wellicht weer meer speelminuten krijgen.