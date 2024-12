Het hoeft niet altijd op corner: Arsenal vindt zijn aanvalslust terug met 5 goals tegen Crystal Palace

69' - Verv. Will Hughes door Justin Devenny

Te afhankelijk van hoekschoppen? Tegen Crystal Palace heeft Arsenal nog eens getoond dat het ook makkelijk kan scoren uit vloeiende aanvallen. Gabriel Jesus, helemaal herboren richting Kerstmis, tekende voor twee vroege goals, Havertz, Martinelli en Rice troffen eveneens raak. Dankzij de ruime zege houdt Arsenal, waar Trossard al voor rust inviel, de top 2 in het vizier.

Van een studieronde was geen sprake. Op woensdag stonden Arsenal en Crystal Palace al tegenover elkaar in de League Cup. Met een hattrick maakte de herboren Gabriel Jesus toen het verschil.

In het openingskwartier trof de Braziliaanse spits alweer twee keer raak. Tussendoor had Sarr wel gelijkgemaakt, maar die vreugde was dus slechts van korte duur.

Die 1-2 viel dan wel op een hoekschop - de enige manier waarop Arsenal de jongste weken kon scoren -, na deze week lijkt die corner-dependencia helemaal voorbij.

Kai Havertz zorgde nog voor rust voor de dubbele voorsprong, na rust besliste Gabriel Martinelli de wedstrijd op het uur. Tot twee keer toe liet Jesus net daarvoor wel zijn hattrick liggen.

Ook Declan Rice verscheen in het slot nog op het scorebord met de mooie 1-5, toen de partij al beslist was. Leandro Trossard, ingevallen voor de geblesseerde Bukayo Saka kon geen doelpuntje meer meepikken.

Arsenal springt door de ruime zege bij de stadsgenoot weer naar de derde plek. Zo houdt het Chelsea en Liverpool in het vizier, al moeten de Gunners hopen dat het duo eens een steek laat vallen.