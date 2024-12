"Atletico Madrid heeft niet de kwaliteit om tot het einde mee te doen": 90 Minutes heeft twijfels bij verrassende leider van La Liga

Dat Atletico Madrid met Kerstmis aan kop van La Liga zou staan, had niemand enkele maanden geleden durven te voorspellen. Een absolute hold-up op het veld van Barcelona zorgt er echter voor dat de ploeg van Simeone als koploper het nieuwe jaar induikt. Bij 90 Minutes geloven ze evenwel niet dat Atletico stand zal houden. Ook wordt met lof gestrooid naar de beste speler van de tegenstander: "Pedri was ongelofelijk."

"Het was minuten aan een stuk dat Barcelona aan het tikken was. Ongelofelijk mooi voetbal, maar zonder echt dreigend te zijn. Atletico draait het dan om op zijn Atletico's. Al worden de prijzen uitgedeeld aan de meet", hint hij al op een mogelijke inzinking bij Los Colchoneros.

Ook bij 90 Minutes begrepen ze niet goed hoe de 1-2-eindstand mogelijk was. "Atletico was nergens in de eerste helft, ze werden echt overspeeld", begon Tuur Dierckx.

Na een wedstrijd die volledig gedomineerd werd door Barcelona , ging Atlético Madrid in de laatste minuut van de toegevoegde tijd alsnog met de zege aan de haal. Een perfect uitgevoerde counter werd door voormalig Gent-speler Alexander Sørloth knap in doel gewerkt.

Barcelona mag dan wel verloren hebben, op het middenveld liep wel een groot lichtpunt rond bij de Catalanen.



Doelpuntenmaker Pedri strooide in het rond met passes en was alomtegenwoordig op het middenveld. Het zette Franky Van der Elst ertoe aan om een compilatie te maken in Extra Time. "Wat bij Pedri zo mooi is, is dat alles zo elegant is. Hij ziet alles en kan het ook uitvoeren", strooide de voormalige middenvelder met lof.

"Hij was ongelofelijk", vond ook Filip Joos. Barcelona verloor evenwel, dus moet het schoentje elders knellen: "Lewandowski miste kansen die hij normaal nooit mist, waardoor Barça nu 0 op 9 heeft in eigen huis. Ook in de vorige thuiswedstrijd tegen Leganes hadden ze kans op kans, maar verloren ze", besluit de commentator.