Niet te geloven: Atletico Madrid pleegt de perfecte hold-up tegen FC Barcelona in de 96e minuut

Voetbal kan hard en een tikkeltje onrechtvaardig zijn.

Barcelona was ondanks zijn kwakkelvorm op de afspraak in de topper tegen Atlético Madrid, maar het eenrichtingsverkeer kreeg geen terechte beloning.

Op het halfuur had Pedri verdiend de score geopend, maar Barça vergat zijn overwicht en balbezit te verzilveren. Raphinha wrong enkele kansen de nek om, Jan Oblak was een muur.

Bij het eerste echte schot van de bezoekers rinkelde de kassa wel. Rodrigo De Paul zette de 1-1 op het bord, waarna een matig Atletico zich naar het laatste fluitsignaal sleepte.

Maar zoals altijd: met Diego Simeone - die nog nooit als T1 van Atletico had gewonnen in Barcelona - en zijn team ben je nooit helemaal klaar.

Een Catalaanse aanval mondde uit in een vintage counter die piekfijn werd afgerond door Alexander Sørloth.



Of zo'n goal in de 96e minuut toeval is? Niet dus. Het was de 13e keer op 26 matchen dat Atletico dit seizoen kon scoren na de 90e minuut.

De thuisploeg zakte terneergeslagen tegen de grond, Atletico duikt na zijn 12e opeenvolgende zege de feestperiode als koploper in.