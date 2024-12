Skilegende Lindsey Vonn finisht 14e op Super-G bij comeback in Wereldbeker

Na bijna 6 jaar skipensioen keerde Vonn 2 weken geleden terug in competitie in de VS, waar ze op een lager niveau voldoende punten verdiende om vandaag in Zwitserland te mogen starten in de Wereldbeker.



Hütter ging naar beneden in 1'15"18, 18 honderdsten sneller dan de Zwitserse Lara Gut-Behrami en 33 sneller dan de Italiaanse Sofia Goggia. Vorig jaar won Goggia voor Hütter en Gut-Behrami. Het was Hütters 8e WB-zege, haar 2e dit seizoen.



Vonn doet normaal morgen ook mee in de tweede Super-G van het weekend in St. Moritz.



