De vrije rol van mentor Annemiek van Vleuten: "We werken met mensen en dat wil ik bewaken"

Met Annemiek van Vleuten heeft Fenix-Deceuninck zijn technische staf een kwaliteitsinjectie gegeven om u tegen te zeggen. De ex-wereldkampioene was naar eigen zeggen verrast door het aanbod om performance mentor te worden en weet waar ze een impact wil hebben. "We moeten renners niet transformeren tot robots."

"Het is een kans die ik niet uit mijn handen wilde laten glippen", legt de 42-jarige Nederlandse uit. Van Vleuten is een jaar geleden gestopt en heeft nu dus een nieuwe uitdaging beet.

Fenix-Deceuninck kondigde vrijdag in Milaan niet alleen een sponsorverlenging tot 2027 aan, de ploeg van de broers Roodhooft heeft ook een nieuwe performance mentor gestrikt. Het is met Annemiek van Vleuten een naam die klinkt als een klok.

Dit is een aantrekkelijk team dat niet bij elkaar is gekocht. Het is een ploeg in ontwikkeling met een interessant aankoopbeleid

Dit is een aantrekkelijk team dat niet bij elkaar is gekocht. Het is een ploeg in ontwikkeling met een interessant aankoopbeleid

Van Vleuten geeft aan dat ze in eerste instantie zal observeren en wil haar rol niet uitsluitend toeschrijven aan de jonge rensters in de ploeg. "Ook iemand van 30 jaar kan nog verbeteren."

"Wanneer ik tevreden zal zijn eind volgend jaar? Als ik mezelf heb ontwikkeld en als ik een bijdrage heb geleverd bij concrete dingen, waarbij ik positieve feedback krijg van de rensters en de ploeg."

Dat ze bij Fenix-Deceuninck aan de slag gaat, kwam toch als een verrassing. Van Vleuten is geen telg van de Roodhooft-brigade.

"Ik was verbaasd toen ze me benaderden, want we hadden niet echt een relatie. Maar ik vind het prettig bij een nieuw team. Anders eindig je weer in je vertrouwde omgeving en voor mij is het dus ook een sprong in het diepe."

"De filosofie van deze ploeg - plezier is de basis van de renner - draag ik hoog in het vaandel. We moeten de renners niet transformeren tot robots en we moeten geen perfectie eisen."

"We werken met mensen en dat wil ik bewaken. Dit is ook een aantrekkelijk team dat niet bij elkaar is gekocht. Het is een ploeg in ontwikkeling met een interessant aankoopbeleid."



(lees voort onder foto)