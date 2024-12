Jaar na pensioen wordt Annemiek van Vleuten performance mentor bij Fenix-Deceuninck

Annemiek van Vleuten heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het peloton. Niet meer op de fiets, maar wel achter de schermen. De tweevoudige wereldkampioene op de weg wordt performance mentor bij Fenix-Deceuninck. Dat maakte de ploeg bekend samen met de contractverlenging van sponsor Fenix tot 2027.

Haar fiets hangt nog maar een jaartje aan de haak, maar toch voelde Annemiek van Vleuten de wielermicrobe weer kriebelen.



Niet om zoals haar grote rivale Anna van der Breggen weer op de fiets te springen, wel om opnieuw een rol van betekenis te spelen in het peloton. De tweevoudige wereldkampioene op de weg wordt performance mentor bij Fenix-Deceuninck.



De Nederlandse krijgt onder meer Puck Pieterse en Julie De Wilde onder haar hoede. "In de laatste jaren van mijn carrière wist ik dat ik wilde werken met wielrenners om hen te helpen hun potentieel te ontplooien", zegt ze.

"Toen Philip Roodhooft me benaderde, was ik verrast, maar ook snel onder de indruk van de professionaliteit en hun toewijding. Ik heb veel geleerd met vallen en opstaan en ik hoop dit proces te kunnen versnellen voor de rensters."

Van Vleuten is een van de succesvolste wielrensters aller tijden. Ze pakte twee wereldtitels op de weg (2019 en 2022) en in het tijdrijden (2017 en 2018). In 2021 kroonde ze zich tot olympisch kampioene tijdrijden en ze won de drie grote rondes. Ook onder meer de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik, staan op haar palmares.