Jonge fan klopt Van Aert in de sprint tijdens eerste crosstraining: "Was beter wat eerder begonnen"

Drie dagen voor zijn eerste veldrit van het seizoen heeft Wout van Aert zijn crossfiets van stal gehaald. "Ik had vroeger met de training moeten beginnen", laat hij weten op Strava. Van Aert trainde samen met zijn maat Daan Soete én de jonge crosser Loïc Wynants.

Loïc Wynants is de zoon van voormalig profrenner Maarten Wynants, ex-ploegmaat van Wout van Aert en nu coach bij Visma-Lease a Bike.

De aspirant-veldrijder mocht mee met Van Aert en Daan Soete crossen in de bossen en deelde de beelden op Instagram (waarop te zien is hoe hij Van Aert bergop vooraf gaat).

"Voor Wout was het dit seizoen zijn eerste crosstraining in het bos", vertelt Soete. "Samen met zijn ploeg heeft hij zijn materiaal in orde gebracht."