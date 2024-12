Maxime Delanghe hielp Cercle met "Save van het Jaar" aan top 8: "Een doelman die scoort? Wilde ik zeker niet"

vr 20 december 2024 00:13

Een redding die een wereld van verschil maakte voor Cercle Brugge. De opgerukte Basaksehir-doelman Sengezer leek in minuut 90+6' nog de 1-2 binnen te knikken en de Vereniging uit de top 8 te wippen, maar Maxime Delanghe hield zijn team overeind. Na afloop was de Cercle-doelman dan ook de held. "Al mag hij dat in de competitie nóg een keer doen", knipoogde zijn coach.

Hebben we nog een late inzending voor strafste redding van het jaar gekregen? Als we Cercle Brugge-coach Ferdinand Feldhofer mogen geloven alvast wel. Zijn doelman had de Vereniging in de allerlaatste seconden over de streep getrokken tegen Basaksehir en richting top 8 geloodst in de Conference League met een knappe parade. "Ik denk wel dat het een belangrijk moment was. En ik wist dat ik scherp moest zijn tot het einde om het team te helpen", zei een bescheiden Maxime Delanghe na afloop. Had hij het leer niet gestopt, was de goal ongetwijfeld de wereld rondgegaan. Want de afzender was niet zomaar iemand: het was de Turkse doelman Muhammed Sengezer die bijna nog de 1-2 had binnengeknikt op een ultieme vrije trap. En net dat zorgde voor een extra motivatie bij Delanghe. "Het was de keeper die kopte en dan wilde ik zéker niet dat er gescoord werd", lachte hij.

Of we het de Save van het Jaar mogen noemen? Op het internationale toneel wel. Ferdinand Feldhofer

Coach Feldhofer kon achteraf ook alleen maar blij zijn met de snoekduik van zijn nummer één. "Het was spannend tot in de laatste seconden", trapte de Oostenrijker een open deur in. "We misten de kansen om op voorsprong te komen en dan was er nog de Save van de Dag van Maxime." "Of we het zelfs de Save van het Jaar mogen noemen? Op het internationale toneel wel, maar in de competitie mag hij gerust nog zo eentje uit zijn handschoenen toveren", grapte de trainer. Een trofee zal Delanghe er wellicht niet voor krijgen, maar de top 8 heeft de goalie wel op zak en aan een viering in de kleedkamer zal het ook niet ontbroken hebben.