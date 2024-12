Christian Horner: "Sergio Perez heeft zelf beslist om even een stap terug te zetten"

In juni zette Sergio Perez zijn handtekening onder een contractverlenging dat de Mexicaan tot en met 2026 de ploegmaat van Max Verstappen maakte. Maar met elke ontgoochelende prestatie werd de druk op Perez groter.



Perez maakte in de laatste maanden duidelijk dat hij nog altijd een toekomst zag bij Red Bull, maar dat zou na de laatste GP van 2024 veranderd zijn volgens Christian Horner.



"Hij heeft gereflecteerd na Abu Dhabi. We zijn om de tafel gaan zitten hebben de volgende stappen besproken", vertelt Horner bij Sky Sports F1. "Daarna heeft hij beslist om even een stap terug te zetten."

"Het is jammer om hem het team te zien verlaten, maar het is tijd dat hij ook tijd kan besteden aan zijn nog jonge gezin en kan nadenken over wat hij nog wil doen in de toekomst."



De contractverlenging in juni staat dat niet in de weg. "Elk contract heeft bepaalde clausules en dat maakte dus geen verschil in de beslissing van Sergio om een sabbatjaar in te lassen."