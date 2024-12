Dan toch de bons: Red Bull schuift Sergio Perez aan de kant

Na een seizoen vol speculatie zit de loopbaan van Sergio Perez bij Red Bull er dan toch op. De Mexicaan presteerde ondermaats in de wagen waarin Max Verstappen wereldkampioen werd en kostte het team zo de constructeurstitel. Dat bezorgde Perez zijn C4. Het is nog niet duidelijk wie zijn zitje overneemt.

Het puntenverschil tussen beide rijders - 285 stuks - in dezelfde wagen, maakte dat pijnlijk duidelijk. Sterker nog: Perez pakte slechts één schamel punt in de laatste 5 races.

De Mexicaan begon nog goed aan zijn seizoen, kreeg ook een contractverlenging, maar was vanaf Monaco een schim van zichzelf en Max Verstappen.

"Na het raceweekend zitten we samen over zijn toekomst."

Dit is een ongelofelijke ervaring geweest. Ik zal het succes dat we samen hebben bereikt altijd koesteren. We hebben records verbeterd en hebben mijlpalen bereikt.

Dit is een ongelofelijke ervaring geweest. Ik zal het succes dat we samen hebben bereikt altijd koesteren. We hebben records verbeterd en hebben mijlpalen bereikt.

In een statement is er sprake van "een breuk in onderling overleg". "Ik ben enorm dankbaar voor de voorbije 4 jaar en voor de kans bij dit geweldige team", legt Perez uit.

"Dit is een ongelofelijke ervaring geweest. Ik zal het succes dat we samen hebben bereikt altijd koesteren. We hebben records verbeterd en hebben mijlpalen bereikt."

"Ik wil iedereen in het team bedanken. Het is ook een eer geweest om als teammaat naast Max te racen en om ons succes te delen."

Perez sluit af met een boodschap aan de Mexicaanse fans. "Bedankt voor jullie steun en we zien elkaar snel terug."