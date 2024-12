Jan Vertonghen "heel positief" over terugkeer na maanden blessureleed: "Ik kan Anderlecht zeker nog helpen"

Hoog bezoek voor de patiëntjes in twee Antwerpse kinderziekenhuizen vandaag. Niemand minder dan Jan Vertonghen kwam er op visite en nam de rol van Kerstman op zich.

Hij deelde voetballen uit die de kinderen binnenkort kunnen gebruiken op een nieuw speelpleintje in het ziekenhuis. Met zijn Foundation spant de Rode Duivel zich al langer in voor kinderen die het moeilijk hebben.

"We zijn ervan overtuigd - en dat is ook bewezen - dat het mentale aspect heel belangrijk is in het herstel van die kinderen", zei Vertonghen nadat alle cadeautjes waren uitgedeeld.

"Als je ze al een klein beetje positiviteit of een lach op hun gezicht kunt brengen, dan is de job al bijna volbracht."