Jan Vertonghen ziet blessure eindelijk "goede kant opgaan": "Frustrerend om op de tribune te zitten"

"Het is de bedoeling om meer kindjes naar buiten te krijgen en hen aan te zetten tot spelen", verklaart Vertonghen. "Niet iedereen heeft een grote tuin om in te spelen, dus op deze manier willen we hen de mogelijkheid geven om buiten te spelen."

Een goede raad van Anderlecht-verdediger Jan Vertonghen aan de Limburgse jeugd. Met de hulp van zijn foundation werd in de speeltuin Jagersborg in Maasmechelen een interactieve voetbalmuur geïnstalleerd.

Jan Vertonghen snakt ernaar om weer tussen de lijnen te staan. "Het is frustrerend om op de tribune te zitten. Ik heb veel zin om te spelen en met mijn ploegmaats op het veld te staan."

"Ik wil nog heel graag voetballer zijn en dat maakt het mentaal ook lastig. Ik ga er alles aan doen om dit jaar zo veel mogelijk te spelen en mijn ploegmaats te helpen waar het kan. Maar daar is natuurlijk een minimale fysieke gesteldheid voor nodig."

Paars-wit kon de voorbije weken de ervaring van Vertonghen wel gebruiken in een moeilijke periode. "Het gaat altijd met ups en downs", relativeert hij. "De sfeer is wel heel goed, iedereen is heel enthousiast."

"We hebben vorig jaar in de play-offs gezien wanneer de prijzen worden verdeeld. We zullen dan op ons sterkst moeten zijn. Als we goed in Play-off I raken, ook fysiek, dan zal Anderlecht er wel staan."