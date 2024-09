Jan Vertonghen grijpt met stichting net naast prestigieuze internationale prijs, ex-speler Club Brugge wint

Jan Vertonghen is meer dan voetbal. Met de liefdadigheidsstichting die zijn naam draagt, stimuleert de recordinternational al jarenlang de ontwikkeling van kinderen. Voor zijn impact was Vertonghen genomineerd voor de prestigieuze Marcus Rashford Award op de World Football Summit. Oude bekende Mushaga Bakenga ging uiteindelijk met de hoofdprijs lopen.

Eigenlijk waren alle genomineerden winnaars.

Op de World Football Summit in Sevilla ging er ook aandacht naar voetballers die buiten het veld het verschil maken. De Marcus Rashford Award wordt er ieder jaar uitgereikt aan een atleet die een positieve impact heeft op de gemeenschap.

Met Jan Vertonghen was er ook een Belgische genomineerde.

De ex-Rode Duivel begon rond zijn 100e interland met de liefdadigheidsstichting met als grote doel zoveel mogelijk kinderen aan te zetten tot spelen, bewegen en creatief zijn.

"Kortom: het beste uit elk kind halen, want elk kind is bijzonder", vertelde de Anderlecht-speler daar gisteren nog over toen hij een interactief veldje inhuldigde.