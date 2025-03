Ryota Morioka (ex-Anderlecht en -Charleroi) stopt op zijn 33e met voetballen

De Japanner Ryota Morioka zet op 33-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat maakt hij bekend op de website van zijn club Vissel Kobe. Morioka speelde in ons land voor Waasland-Beveren, Anderlecht en Charleroi.

Ryota Morioka was een creatieve middenvelder die tussen 2017 en 2024 in ons land voetbalde. Hij droeg in die periode de kleuren van Waasland-Beveren, Anderlecht en Charleroi.

Vorige zomer keerde de vijfvoudige international terug naar zijn thuisland om er voor zijn ex-club Vissel Kobe te gaan voetballen.

"Ik wil iedereen bedanken die voor mij heeft gesupporterd", zegt Morioka op de clubwebsite van zijn ploeg.

"Ik ben dankbaar voor de vele ontmoetingen, ervaringen en mooie momenten die ik door het voetbal heb beleefd. Ik koester alles wat mijn voetballeven mij heeft geschonken en kijk uit naar nieuwe ervaringen."