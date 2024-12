Chelsea-aanvaller Mychajlo Moedryk legt "afwijkend resultaat" bij dopingtest af: "Een schok"

Mychajlo Moedryk is tegen de dopinglamp gelopen. De aanvaller van Chelsea zat de afgelopen weken officieel niet in de selectie wegens ziekte, vandaag deelt de club dat hij een "afwijkende urinetest" aflegde. Zo lijkt zijn afwezigheid eerder op een schorsing.

"Chelsea kan bevestigen dat het contact heeft opgenomen met de Engelse voetbalbond over de afwijkende resultaten van de routinematige urinetest bij Mychajlo Moedryk."

Met een kort statement bevestigt Chelsea zo dat hun Oekraïense aanvaller tegen de dopinglamp is gelopen.

Moedryk miste de afgelopen weken de competitiematchen tegen Southampton, Tottenham en Brentford én een Conference League-match. Officieel door ziekte, al zou een voorlopige schorsing ook een verklaring zijn.

In het persbericht rept het team uit Londen er geen woord over. Moedryk zelf reageert wel op Instagram: "Dit is een schok voor mij. Ik heb nooit verboden middelen gebruikt of regels overtreden. Ik werk samen met mijn team om te onderzoeken hoe dit kon gebeuren."

"Ik blijf hoopvol dat ik snel weer op het veld zal staan", besluit de 23-jarige aanvaller. Al zal het resultaat van het B-staal - dat in de komende dagen afgenomen wordt - daar over beslissen.