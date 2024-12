Tess Elst ruikt kansen voor de Flames tegen Portugal en Italië: "Kwartfinale is nog steeds haalbaar"

ma 16 december 2024 21:08

Een zware dobber of toch een haalbare kaart? De meningen over de poule van de Red Flames op het EK van 2025 lopen uiteen. Wereldkampioen Spanje lijkt onklopbaar, Italië en Spanje zijn dat volgens onze Red Flames-kenner Tess Elst allerminst. "We moeten tevreden zijn met deze groep", kijkt ze hoopvol vooruit.

Op het eerste gezicht staan de Red Flames voor een stevige uitdaging op het EK in Zwitserland. Wereldkampioen Spanje speelt op een ander niveau, Portugal hield ons land 2 jaar terug nog van het WK. Toch moeten de Belgische voetbalvrouwen nog niet panikeren. "Het is lastig, maar haalbaar", oordeelt Tess Elst. "Het had uiteraard een stuk minder zwaar kunnen zijn als je kijkt naar groep A (Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Finland, red.). Dat is de groep waar iedereen in wilde zitten." "Maar aan de andere kant heb je groep D (Frankrijk, Engeland, Wales en Nederland, red.), die veel pittiger is." In de groep van de Flames zit ook één extreem pittige klant. "Spanje, tja ... Ives Serneels zei het nog op voorhand: die willen we echt niet. Niet alleen omdat dat de beste ploeg ter wereld is, maar ook omdat ze er zo vaak tegen spelen." "Spanje is dus hors catégorie. Enfin, in voetbal kan alles. Maar het lijkt me toch heel straf dat ze hen iets zouden kunnen ontfutselen."

Die 3 ploegen gaan elkaar punten afsnoepen en wellicht weten we pas op de laatste speeldag of België die 2e plek kan halen. Tess Elst

Dus is de opdracht voor Wullaert en co. duidelijk: punten rapen tegen Italië en Portugal. "Dat zijn eigenlijk 2 ploegen van hetzelfde niveau", schat Elst in. "De Flames hebben er al van gewonnen, maar ook van verloren." "Italië kwamen we op het vorige EK nog tegen. Dat weten de mensen misschien nog wel. Dat was de laatste groepsmatch en de Belgen moesten winnen. Dat deden ze ook: het werd 1-0 en zo konden ze naar die historische kwartfinale." "Dat moet vertrouwen geven. Op de Arnold Clark Cup wonnen ze trouwens ook tegen de Italianen. De recente resultaten zijn dus gunstig." Tegen Portugal is dat minder het geval. "België verloor ertegen in de WK-barrage en stond daardoor niet op het WK. Ze hebben nog wel een rekening openstaan." "Maar dat zal dus de strijd worden, hé. Die 3 ploegen gaan elkaar punten afsnoepen en wellicht weten we pas op de laatste speeldag of België die 2e plek en de kwartfinale kan halen."

De loting voor het EK.

Analisten op vakantie

Spanning gegarandeerd in groep B. Maar Tess Elst durft toch al te dromen van een nieuwe kwartfinale. "Ik denk dat we tevreden moeten zijn met deze groep", is haar eindoordeel. "Zo mag je het misschien niet bekijken, maar met Spanje heb je wel een mooie affiche. Die zal veel volk lokken, dat is mooi. En dan zijn er die 2 andere ploegen waartegen de Belgen zich kunnen bewijzen." "Nogmaals: het zijn 2 ploegen op hun niveau. Bij de Flames blijven ze herhalen dat de kwartfinale minstens het doel is en dat lijkt me ook haalbaar." "Het schema is nog niet helemaal bekend, maar laat ons ervan uitgaan dat ze runner-up worden in groep B. Dan wacht een duel tegen de groepswinnaar uit poule A. Dat kan dan weer mooi zijn, want dat is de makkelijkste groep van het EK."

Bij de Flames blijven ze herhalen dat de kwartfinale minstens het doel is en dat lijkt me ook haalbaar. Tess Elst