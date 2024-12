"Het kan een open groep worden": bondscoach Ives Serneels is hoopvol na zware EK-loting voor Red Flames

Spanje, Italië en Portugal zullen de Red Flames bekampen op het EK van komende zomer. Daardoor komen de Belgische voetbalvrouwen terecht in een van de zwaardere poules. Italië en Portugal lijken de tegenstanders te worden voor de 2e plaats in de groep. "We moeten zorgen dat we tot het einde meedoen", blikt Serneels vooruit.

"Het kan een open groep worden", blijft Serneels optimistisch. "De eerste match zal tegen Italië zijn, waar we ook tegen speelden op het vorige EK. In de voorbije wedstrijd tegen Spanje hebben ze het bijzonder goed gedaan."

Vooral aan Spanje hebben de Belgen geen fijne herinneringen. Ze verloren met 0-7 en 2-0 in de EK-kwalificaties.

"Een speciale loting", aldus bondscoach Ives Serneels. "Er zijn drie sterke groepen. Ik denk dat iedereen weet dat groep A op papier iets minder sterk is."

We moeten hier hoopvol en met veel vertrouwen naartoe kijken.

De minst lastige tegenstander is wellicht Portugal, dat de Red Flames enkele jaren geleden wel van het WK hield. "Portugal kan tegen iedereen verrassen."

"Het zal de laatste wedstrijd van de groep zijn. We moeten zorgen dat we tot het einde meedoen. Dat is de eerste uitdaging voor ons team."

Welk gevoel overheerst nu bij Serneels? "Het kan altijd beter, maar ik ben niet ontevreden. We moeten hier hoopvol en met veel vertrouwen naartoe kijken."

En doorstoten blijft uiteraard de ambitie. "Op het vorige EK hebben we al de kwartfinales bereikt. Je moet altijd beter willen doen. We mogen gezonde ambitie uitspreken, dus willen we ons plaatsen voor de volgende ronde."