Met mental coach van Verstappen en diëtist van Van Aert: hoe Red Bull-Bora-Hansgrohe de top wil veroveren

di 17 december 2024 06:23

Moeten UAE Team Emirates en Visma-Lease a Bike vrezen voor hun plekje bovenaan de wielerpiramide? Red Bull-Bora-Hansgrohe heeft afgelopen winter niet enkel interessante renners aangetrokken, ook de omkadering kreeg een grondige upgrade. "We willen het aantrekkelijkste team van het peloton worden", klinkt het ambitieus.

Ze grepen naast Remco Evenepoel en Tom Pidcock, maar lokten wel subtoppers zoals Maxim Van Gils, Oier Lazkano en Laurence Pithie. Red Bull-Bora-Hansgrohe heeft zijn rennersbestand afgelopen winter een boost gegeven, maar de kwaliteitsinjectie kwam er vooral in de omkadering. "Om de strijd aan te gaan met de meest competitieve teams moeten we investeren in de details", benadrukt CEO Ralph Denk. "Dankzij de joint venture tussen Red Bull en mijn bedrijven hebben we op dat vlak een groot potentieel." Red Bull. De naam is gevallen.



De multinational maakte afgelopen seizoen al zijn intrede bij de ploeg, maar laat pas sinds deze winter het geld rollen.

Formule 1

Met die centen van Red Bull investeerde de wielerploeg fors in 3 domeinen: performance, voeding en mental coaching.



"Op vlak van performance hebben we ex-werelduurrecordhouder Dan Bigham (van Ineos Grenadiers) binnengehaald. Hij zal samen met zijn ingenieursteam nauw samenwerken met onze fietscontructeur Specialized", licht Denk toe.



Als performance engineer houdt Bigham zich bezig met alles omtrent aerodynamica en het materiaal van de renners.



"Bigham brengt ideeën aan. Het is mijn job als CEO om te kijken welke ideeën ertoe doen en welke ideeën over de limiet zijn. Ons budget is niet eindeloos, dus het is hier zaak om slim te investeren." Naast de komst van Bigham gaat het team dankzij Red Bull ook extra inzetten op kruisbestuiving vanuit andere disciplines. "Denk maar aan zeilen en Formule 1, waar we kennis over het technisch driften meenemen naar de koers."

Dan Bigham verbeterde 2 jaar geleden het werelduurrecord.

FC Barcelona

Ook op vlak van voeding wil Red Bull-Bora-Hansgrohe "een volgende stap zetten". Daarom werkt de ploeg sinds deze winter samen met voedingsgoeroe en professor Asker Jeukendrup.



De Nederlander was tot en met afgelopen seizoen de nutrionist van Wout van Aert en Jonas Vingegaard bij Visma-Lease a Bike.



"Asker had vorig jaar een dubbele rol, want hij was toen ook verbonden aan het performance center van Red Bull (in Salzburg). Deze herfst heeft hij beslist om te vertrekken bij Visma-Lease a Bike en bij ons team te komen."



Jeukendrup zal zijn werk bij Red Bull-Bora-Hansgrohe wel (blijven) combineren met opdrachten bij FC Barcelona en het Nederlands olympisch comité.

We willen stappen zetten op vlak van voeding en onze renners zo beter maken. Ralph Denk (CEO Red Bull-Bora-Hansgrohe)

Niet enkel Jeukendrup, maar ook tal van andere nutritionisten werden aan boord gehaald, onder wie onze landgenote Lara Van Genechten (die de oversteek maakt van Lotto-Dstny).



"Met meer mankracht en striktere richtlijnen willen we de renners op vlak van voeding naar een hoger niveau tillen en zo beter maken als renner", zegt Denk.



"Als we striktere richtlijnen willen opleggen, moeten we de renners overtuigen en uitleggen waarom ze die richtlijnen moeten volgen. Dat zal wel tijd en inspanningen vragen."

De Nederlander Asker Jeukendrup is een autoriteit op vlak van sportvoeding.

Verstappen

De 3e investering die voor een "gamechanger" moet zorgen, is op vlak van mental coaching.



"Budgetgewijs hadden we daar in het verleden weinig middelen voor. Nu hebben we met York-Peter Klöppel een mental coach die aan de zijde van Max Verstappen heeft gewerkt", legt Denk uit.



"Klöppel komt uit de Red Bull-omgeving en wordt nu dus ingezet in het wielerproject."



De taak van de nieuwe mental coach is tweeledig.



"Hij zal niet enkel de renners ondersteunen, maar ook de staf. Hoe en wanneer ze het best bepaalde zaken communiceren met de renners, dat is iets waar we met Klöppel extra aandacht aan zullen besteden."

"Interessante" Evenepoel