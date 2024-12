Lucas Henveaux gaat van de hel naar de hemel op WK: "Mezelf niet voor de gek gehouden dat ik bij wereldtop hoor"

ma 16 december 2024 08:45

Lucas Henveaux heeft een nieuwe stap gezet in zijn zwemcarrière. De 24-jarige Belg pakte brons op de 200 meter vrije slag op het WK kortebaan in Boedapest. "Op het WK in groot bad wil ik ook op het podium staan."

"De week is niet goed begonnen, maar wel heel mooi geëindigd." De glimlach van Lucas Henveaux enkele uren na zijn bronzen medaille op het WK zwemmen kortebaan spreekt boekdelen en dat heeft niet enkel met zijn medaille te maken. "Mijn zus en een paar van mijn trainingsmakkers hebben een zwaar verkeersongeluk gehad", vertelt de Belgische zwemmer. "Ik was even heel bang, maar gelukkig viel het mee. Hun houding heeft me veel energie gegeven en mijn zus is samen met mijn vader op de valreep nog naar Boedapest afgereisd." Die steun kon Henveaux goed gebruiken na de teleurstelling op de 400 meter vrije slag, met de 4e plaats viel hij net naast het podium. "En ik dacht dat die afstand mijn beste kans was op een medaille."

Deze medaille betekent dat ik mezelf niet voor de gek heb gehouden dat ik bij de besten hoor op de middellange afstand. Lucas Henveaux

Want de bronzen medaille betekent heel veel voor Henveaux. Hij werd op het WK dit jaar 5e op de 400m vrije slag en werd op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de halve finales. Daarbovenop kwam de 4e plaats op de 400 meter eerder deze week. "Ik denk al een jaar dat ik bij de wereldtop hoor op de middellange afstand, maar ik moest het nog bewijzen op een groot toernooi. En dat is vandaag gebeurd." "Dit betekent dat ik mezelf niet voor de gek heb gehouden dat ik bij de besten hoor op de middellange afstand. Het geeft me ook veel vertrouwen voor het WK in Singapore volgende zomer. Daar wil ik ook op het podium staan."

"Pijnvrij zwemmen maakt een groot verschil"

Henveaux legt de lat dus hoog. "Dit is het niveau dat ik verwacht van mezelf. Ik train elke dag hard om dat niveau te halen. Die finale missen in Parijs, dat was echt niet mijn niveau", blikt hij nog even terug op de Olympische Spelen. Dat wil hij de komende olympiade rechtzetten. "De break na Parijs was een goed idee", vertelt de 24-jarige Henveaux. "Nu heb ik echt de motivatie om er nog 4 jaar tegenaan te gaan voor Los Angeles 2028." Die rustperiode heeft hem deugd gedaan.