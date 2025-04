"Dit is de cirkel van een carrière": Novak Djokovic verliest nu ook in Madrid zijn eerste wedstrijd

kalender za 26 april 2025 17:37

Mutua Madrid Open Matteo Arnaldi ( 44 ) Novak Djokovic ( 5 , 4 ) einde 6 set 1 3 6 set 2 4

Novak Djokovic (ATP-5) is op het Masters 1000-toernooi in Madrid uitgeschakeld in de 2e ronde. De ex-nummer 1 van de wereld, die vrij was in de eerste ronde, botste op het Spaanse gravel op de Italiaan Matteo Arnaldi (ATP-44): 6-3 en 6-4.

Novak Djokovic zal nog wat langer moeten wachten op zijn eerste toernooizege van 2025 én de 100e titel uit zijn carrière. Op het gravel in Madrid verloor de Servische grootheid zijn derde match op een rij. Tegen de Italiaan Matteo Arnaldi maakte Djokovic te veel fouten: 32 ongedwongen fouten in totaal. De 24-jarige Arnaldi nam de cadeautjes dankbaar in ontvangst. Enkel in de 2e set kon Djokovic zijn klasse tonen, maar Arnaldi wou van geen wijken weten. Djokovic kon dit jaar nog niet winnen op gravel, het grandslamtoernooi van Roland Garros is zijn hoofddoel. Twee weken geleden verloor hij ook al zijn eerste wedstrijd op het toernooi van Monte Carlo. Voor Arnaldi was het pas de tweede keer in zijn carrière dat hij een speler uit de top 5 kon kloppen. Hij kon zelf nog niet helemaal geloven dat hij zijn idool verslagen had en schreef OMG (Oh my god) op de camera waar de winnaar traditioneel een boodschap mag schrijven.

"Ik heb nu al een paar keer verloren bij mijn entree", trapte Novak Djokovic een open deur in. "Maar wat positief is, is dat ik me beter geamuseerd heb dan in Monte Carlo of bij mijn andere toernooien." "Natuurlijk haal ik nog niet het niveau dat ik moet bereiken. Vandaag heb ik gewoon van een betere speler verloren." "Dit is min of meer een nieuwe realiteit voor mij", gaf de Serviër nog aan. "Ik moet bezig zijn met het winnen van matchen, meer dan dat ik kan denken aan doorstoten in een toernooi." "Dat is iets volledig anders dan wat ik meegemaakt heb gedurende 20 jaar. Mentaal is het een uitdaging om die gevoelens te ervaren, maar dat is de cirkel van een carrière. Ooit zou het wel gebeuren."