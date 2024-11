Julien Carraggi wint de Scottish Open, een van de oudste badmintoernooien ter wereld

Julien Carraggi heeft zich in Glasgow tot eindwinnaar van de Scottish Open badminton gekroond. In de finale versloeg hij de Nederlander Joran Kweekel in drie sets.

Julien Carraggi had sinds de Olympische Spelen al de Belgian International in september gewonnen. Daar voegt hij nu een tweede toernooizege op korte tijd aan toe.



De Scottish Open is een van de oudste badmintoernooien ter wereld. In 1907 werd het voor het eerst georganiseerd.



Carraggi legde in Glasgow een vlekkeloos parcours af, al kreeg hij in de finale wel heel wat weerstand van de Nederlander Joran Kweekel: 21-17, 18-21, 21-15.