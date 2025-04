LIVE (13.30 uur): Hasi zet Hazard en Huerta op de bank bij Anderlecht, Antwerp met ongewijzigd elftal aan de aftrap

Anderlecht won 3 van de 4 laatste duels

Vier keer stonden Anderlecht en Antwerp dit seizoen al tegenover elkaar. Voor Antwerp was de oogst daarbij bijzonder mager. In de competitie ging The Great Old zowel thuis als uit onderuit tegen paars-wit.



Ook in de halve finales van de beker trok Anderlecht aan het langste eind. Het won de heenwedstrijd in het Lotto Park met 1-0 en stelde zijn finaleticket veilig met een 2-2-gelijkspel in de terugwedstrijd in het Bosuilstadion.