LIVE Amstel Gold Race: Cedric Beullens en Emiel Verstrynge zijn de Belgische gezanten in de kopgroep van acht

Met Jarrad Drizners heeft Cedric Beullens nog een Lotto-ploeggenoot in de ontsnapping. Ook de Australiër is een snelle pion uit de sprinttrein die al sinds 2022 bij de ploeg rijdt. Op zijn 25e heeft Drizners evenmin al een profkoers weten te winnen. Arjen Livyns is op papier hun kopman vandaag.



Ook Unibet-Tietema Rockets doet het dus met een duo in het offensief. Hartthijs de Vries, vorig seizoen een van de drie winnaars voor de ploeg met een ritzege in de Tour of Antalya, toonde zich ook al in de Omloop en Brugge-De Panne dit voorjaar.



Jelle Johannink kent de weg dan weer in Nederlands Limburg. Hij finishte nog als zesde in de Volta NXT Classic twee weken geleden, van en naar Eijsden.