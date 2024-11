Marten Van Riel - met geluksbrenger - over wereldtitel: "Mooi dat ik eigen verwachtingen kan inlossen"

Ook al deden zijn benen pijn, met een kamerbrede glimlach deed Marten Van Riel zondagavond zijn verhaal over zijn wereldtitel T100. Maar de ambitieuze Van Riel wil komend weekend al opnieuw toeslaan. "De liefde voor de lange afstand en de Ironman in Hawaï heb ik met de paplepel meegekregen."

Maar Van Riel won zelfs. "Ik ben heel blij dat het goed is afgelopen, want het was hier bloedheet en supervochtig. Uren het maximum geven in zulke omstandigheden: ik weet niet of het gezond is."

"Een wereldtitel binnenhalen, dat gebeurt niet elke dag. Er lag ook veel druk op mijn schouders. Ik heb een heel goed seizoen gedraaid in deze serie, maar de finale telde voor meer punten. Ik moest sowieso op het podium eindigen."

"Vermoeiend, maar vruchtbaar", zo vatte Marten Van Riel zijn zondag samen. De 31-jarige triatleet won in Dubai de afsluitende manche van de gloednieuwe T100-series.

De switch van Van Riel van de olympische naar de lange afstand verloopt dus vlekkeloos. "Ik heb altijd gedacht dat die lange afstand me beter zou liggen."

"De Spelen waren het grote doel en dat is tegengevallen, maar het doet deugd dat ik mijn eigen verwachtingen op de lange afstand toch heb kunnen invullen."

"Het was dus geen complete verrassing voor mij, maar je moet het toch doen. In de profsport ben ik ook niet meer de allerjongste. Dit was dus het moment om te schakelen."

"Er liggen nog mooie doelen met de T100 en de Ironman", aldus Van Riel, die volgend weekend al in actie komt in Mexico. "Daar doe ik voor het eerst een volledige Ironman en wil ik me kwalificeren voor het WK."

"Daar wil ik aan meedoen. Ik ben begonnen met deze sport onder leiding van Marc Herremans (ex-triatleet). Hij heeft me de liefde voor de lange afstand en voor Hawaï met de paplepel meegegeven."

"Volgend jaar is het WK wel in Nice en dus zal ik nog minstens 2 jaar moeten wachten op Hawaï, maar dat is het grote doel."