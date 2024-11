Timothy Castagne zal aanvoerder zijn tegen Israël: "Deel altijd mijn ervaring, zelfs als ik geen kapitein ben"

Geen Romelu Lukaku of Amadou Onana morgen tegen Israël. Dus zal Timothy Castagne tegen Israël voor het eerst aanvoerder van de Rode Duivels zijn. "Het is een hele eer. Ik hoop dat ik het vertrouwen niet zal beschamen. Ik deel altijd mijn ervaring, ook al ben ik niet de kapitein. Maar als kapitein zal ik nog extra moeten communiceren en tactisch moeten bijschaven." Ook al beleeft Castagne een moeilijke periode bij zijn club Fulham, toch zal hij daar zijn best blijven doen om zich opnieuw in de ploeg te spelen. "Ik werk zo hard als ik kan, maar het is een moeilijke situatie. Na Frankrijk was ik geblesseerd en dus twee weken niet beschikbaar. Maar ik doe er alles aan om mijn plek in de ploeg weer te veroveren. Ik blijf denken dat als je alles geeft, dat het zal veranderen."

Na de wedstrijd tegen Italië leek er wat kritiek te komen van de spelers op de aanpak van de bondscoach. Dat ontkent Castagne.



"We hebben er intern over gepraat. Ik heb na de wedstrijd niet gesproken over rollen of tactiek, maar over intensiteit. We hebben ook niets veranderd na een halfuur, maar we kozen onze momenten beter en zij namen misschien wat minder risico's."



Over de wedstrijd tegen Israël lijkt er weinig animo. Hoe zou Castagne de wedstrijd van morgen verkopen zodat de mensen toch zouden kijken?



"Ik hoef niets te verkopen. Ik ben hier om te winnen. We hebben al lange tijd niet meer veel gewonnen. Daarna hebben we een lange break en ik wil met een goed gevoel terugkomen dan."



Tegen Israël kunnen Castagne en co. wel niet meer rekenen op Lukaku, Onana, De Cuyper en Theate.



"Zij die hier niet zijn, hebben hun redenen. Dat is hun eigen keuze. Maar het doet er geen goed aan om te wenen. Ik concentreer me op de groep die hier is. We moeten gewoon onze job doen."