Tedesco verklaart afwezigheden en snoert critici de mond: "Sommigen luisteren wel, maar willen het niet horen"

za 16 november 2024 20:09

Het slechtnieuwsbulletin bleef de afgelopen dagen maar aandikken. Na de opdoffer tegen Italië moest Domenico Tedesco herbronnen met zijn groep, maar die werd nog een pak kleiner door een nieuwe blessuregolf. De bondscoach gaf op de persconferentie een overzicht van de kwaaltjes en beet van zich af na de kritiek: "Het is geen moment om te gaan vluchten."

Maar liefst 5 extra afwezigheden voor de - dan toch - cruciale groepsmatch tegen Israël op de slotspeeldag. Logisch dat je dan als bondscoach niet op een roze wolk de pers te woord staat. Zeker niet na de nieuwste opdoffer in de Nations League voor de Rode Duivels tegen Italië. Op de slotspeeldag heeft een flink gekrompen groep wat goed te maken. Dat zonder heel wat grote namen. "Ze hebben elk hun eigen blessure", wil Domenico Tedesco alle speculatie meteen de wereld uithelpen. Waarna hij het bulletin aansnijdt.

Het is niet zo dat de spelers niet willen spelen. Domenico Tedesco

"Romelu Lukaku heeft last van zijn knie. Hij kwam naar de nationale ploeg om de match tegen Italië te spelen als een finale. We wilden ook alles uit de kast halen in die wedstrijd. Maar hij voelde de pijn en zal een injectie krijgen. Daarom is hij een viertal dagen niet beschikbaar."

"Amadou Onana heeft dan weer een scheurtje in zijn voet, Arthur Theate heeft last in zijn hamstring, net als Romeo Lavia. De Cuyper rekent dan weer af met een achillespeesblessure."

"Het is niet zo dat de spelers niet willen spelen", concludeert Tedesco. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, het voelt een beetje als het einde van het seizoen."

Een antwoord op de kritiek

Hoe dan ook: de bondscoach kan het slechte nieuws missen als kiespijn in/na een teleurstellende campagne. Maar de druk en kritiek van buitenaf? Daar blijft hij op geheel eigen wijze mee omgaan. "Het is altijd leuker dat iedereen je leuk vindt", lacht Tedesco eerst. "Maar ik moét ermee omgaan. Het hangt ook af van wat er bekritiseerd wordt. Mijn communicatie? Mijn tactiek? Mijn resultaten? Het klopt dat die laatste niet geweldig zijn." "Maar ik kan je verzekeren: de dag voor Italië was iedereen nog vrolijk. Zo zie je maar hoe snel alles kan veranderen in het voetbal. Het eerste halfuur tegen Italië was niet goed. Je kent me nu al, ik wil me daar niet achter verschuilen. Maar ik ben ook positief, want ik zag een reactie." "Ik vertrouw in mijn staf en mijn spelers. Ik zie veel potentieel en blijf dan ook positief", slaat hij op nog eens op dezelfde nagel.

We gebruiken deze campagne om een nieuwe ploeg te bouwen en jonge spelers hun kans te geven. Sommigen luisteren wel, maar willen het liever niet horen. Domenico Tedesco

Dat de resultaten ondermaats zijn - volgens wat fans en de media gewend zijn - countert Tedesco enigszins. "We gebruiken deze campagne om een nieuwe ploeg te bouwen en jonge spelers hun kans te geven. Dat heb ik al vaker verteld Sommigen luisteren wel, maar willen het liever niet horen. Het is wat het is", haalt hij zijn schouders op. Maar aan een ontslag? Daar denkt hij absoluut niet aan. "Ik ben trots om hier te zijn. Ik heb twee jaar geleden met overtuiging voor België gekozen. Zolang de zaken goed gaan, liggen er kansen. Dan moet je ook nu niet gaan vluchten als het minder goed loopt." "Zo hebben mijn ouders mij niet opgevoed. Ik wil alles wat ik start ook op een goede manier beëindigen. Ja, we hebben vier matchen verloren in een moeilijke groep. Maar we zijn ook een ander verhaal aan het schrijven, dat is mijn gevoel."