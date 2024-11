Hayen is scherp voor "attitudeprobleem" bij Club Brugge: "Alsof het allemaal te makkelijk liep"

zo 10 november 2024 23:46

Nicky Hayen kon niet anders dan eens diep zuchten na de dubbele opdoffer in enkele minuten. Zeker omdat de coach van Club Brugge zijn ploeg ervoor gewaarschuwd had in de rust. Waar lag het probleem voor het puntenverlies op bezoek bij Beerschot? "We schoten pas wakker als het te laat was", schudde Hayen zijn hoofd achteraf.

"Wat ik net zag? Een probleem van de attitude." Er doekjes om winden deed Nicky Hayen allerminst na de twee verloren punten bij Beerschot. De trainer van Club Brugge zag zijn ploeg uitstekend beginnen, maar dan achteroverleunen zoals in de betere massagezetel. "We halen onze voet van het gaspedaal, niet voor het eerst dit seizoen", zucht de T1 bij rechtenhouder DAZN. "Alsof het allemaal te makkelijk liep." "Daarom hebben we dat tijdens de rust heel duidelijk vermeld. We konden in de problemen komen en dat is ook gebeurd. Wanneer schoten we wakker? Pas na de 2-2, terwijl we dat meteen na rust moesten doen. We hebben in onze eigen voet geschoten."

Je mag op geen moment denken dat het binnen is. Het stond 0-2, niet 0-5. Bjorn Meijer